La Campaña de la Renta 2021 comenzó el pasado 6 de abril y el plazo para presentar la Declaración de la Renta se alargará hasta el próximo 30 de junio. Son muchos los contribuyentes a los que el Fisco les tiene que devolver dinero y muchos se preguntan: ¿Cuándo me va a ingresar Hacienda la cantidad que me corresponde por la declaración de la Renta?

La Agencia Tributaria tiene un plazo de seis meses para hacerlo a contar desde el día que finaliza el plazo para presentar la declaración, es decir, a partir del 30 de junio. Además, el ingreso puede tardar más tiempo según la cantidad económica. En caso de que supere los 3.000 euros, el plazo puede ser de hasta un año.

Por lo general, Hacienda ingresa el dinero de la renta antes de la fecha límite porque, de hacerlo más tarde de lo debido, tiene que incluir unos intereses de demora del 3,75%. Esta cantidad sólo se aplica si el retraso es culpa de la Agencia Tributaria, no si se debe a que el contribuyente no ha cumplimentado de forma adecuada la declaración o no ha entregado la documentación correspondiente.

Las novedades de la campaña de la Renta 2021

Las principales novedades del IRPF de 2021 contemplan el aumento de dos puntos del tipo estatal que grava las rentas del trabajo de más de 300.000 euros, hasta el 47%, y tres puntos para las rentas de capital de más de 200.000 euros, hasta el 26%, lo que afectará a un número reducido de 36.194 contribuyentes (0,17%), con un impacto de 491,4 millones de euros (144 millones en 2021 y 346 millones en 2022), de acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Hacienda.

Además, en 2021 se redujeron las desgravaciones de planes de pensiones privados individuales a 2.000 euros como aportación máxima, mientras que se elevó el límite conjunto de reducción (partícipe y empresa) de 8.000 a 10.000 euros en los planes de empresa para potenciar las aportaciones empresariales y corregir la «regresividad» de estos beneficios, según el Gobierno. La medida aportará una recaudación de 580 millones en 2022.