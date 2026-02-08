Cuándo empieza la huelga de Renfe y Rodalies en España: fechas, qué piden, servicios mínimos y hasta cuándo dura

Los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario mantienen la huelga convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero, tras finalizar sin acuerdo la tercera reunión celebrada este viernes con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y los presidentes de Renfe y Adif. Comisiones Obreras, UGT y el sindicato de maquinistas Semaf han señalado que no se han concretado las medidas que reclaman en materias clave como la seguridad ferroviaria y la dotación presupuestaria.

Desde el sindicato de maquinistas Semaf han explicado que la convocatoria de huelga tiene como objetivo «dar legalidad y amparo a las movilizaciones tanto de las personas trabajadoras como de los usuarios, con el fin de exigir que se garantice la seguridad y la fiabilidad de la red ferroviaria». Asimismo, ha advertido de que la apertura del servicio en Cataluña no se llevará a cabo sin contar previamente con garantías de seguridad suficientes para la circulación. Por último, el sindicato ha indicado que, al inicio del servicio, los maquinistas de todas las empresas ferroviarias requerirán al Responsable de Circulación (RC) que se les garantice la seguridad en el trayecto a recorrer.

Huelga de Renfe y Rodalies

Los sindicatos han protestado por lo que han considerado unos servicios mínimos «abusivos». Sin embargo, «el objetivo es asegurar la prestación de los servicios esenciales y los desplazamientos inaplazables de la ciudadanía, compatibilizándolos con el ejercicio del derecho de huelga», indica Transportes.

Renfe, Ouigo e Iryo

Renfe, Ouigo e Iryo suprimirán un total de más de 330 trenes de alta velocidad con motivo de la huelga convocada por las operadoras del sector para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero. En el caso de Renfe, la huelga se amplía sus servicios de Larga y Media Distancia, Cercanías y Mercancías.

El departamento de Óscar Puente ha fijado los servicios mínimos durante los paros en el 73 % en alta velocidad y larga distancia. Por tanto, en las jornadas de huelga, de los 1.230 trenes programados en la red de alta velocidad y larga distancia, circularan finalmente poco más de 890. De ellos, 723 corresponden a trenes de Renfe, 90 a Iryo y 80 a Ouigo.

Los servicios mínimos garantizados durante los días de huelga serán los siguientes: en los trenes de Cercanías se prestará el 75% del servicio en hora punta y el 50% durante el resto del día; en los servicios de Media Distancia se ofrecerá el 65% de los trenes habituales; y en los trenes de Larga Distancia y Alta Velocidad se mantendrá el 73% de los servicios programados.

La convocatoria de huelga incluye a todo el sector ferroviario: maquinistas, operarios, controladores personal a bordo… En definitiva, todas las actividades que dan soporte soporte a la actividad del ferrocarril.

«La Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible ha dictado una resolución de servicios mínimos con motivo de la huelga convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero en todo el territorio nacional. La convocatoria afecta al conjunto del sector ferroviario de interés general.

La fijación de estos servicios mínimos corresponde a la Secretaría de Estado, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Sector Ferroviario y en el Real Decreto-ley 17/1977. No obstante, existen excepciones competenciales: en Cataluña, los servicios de Cercanías y regionales que discurren íntegramente por la comunidad son competencia autonómica, al igual que en el País Vasco los servicios de Cercanías tanto de ancho ibérico como métrico.

El objetivo de esta resolución es garantizar la prestación de los servicios esenciales y asegurar los desplazamientos inaplazables de la ciudadanía, compatibilizando este derecho con el ejercicio del derecho de huelga.

En este contexto, se han establecido los siguientes porcentajes de servicios mínimos. En los trenes de Cercanías se prestará el 75% del servicio actual en horario punta y el 50% en el resto del día. En los trenes de Media Distancia se mantendrá el 65% de los servicios habituales.

Por su parte, los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia circularán con el 73% de los servicios habituales durante las jornadas de huelga.

Asimismo, se ha habilitado la posibilidad de anular o cambiar los billetes sin coste adicional a través de todos los canales de venta para aquellas personas que no deseen viajar durante esos días o cuyos trenes resulten afectados por la huelga», detalla Renfe.

Rodalíes

El Departament de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya ha establecido el dispositivo de servicios mínimos de Rodalieslos días 9, 10 y 11 de febrero. El servicio de Rodalies de Catalunya se prestará de la siguiente manera: 66 % del servicio en horas punta: de 6:00 a 9:30 horas y de 17:00 a 20:30 horas y 33% el resto de la jornada.

«En todos los casos se tiene que mantener el servicio indispensable para poder ofrecer la infraestructura imprescindible para el funcionamiento de los servicios mínimos señalados. Estos servicios mínimos son los que se han establecido en los últimos años y que han ponderado adecuadamente los servicios esenciales a la ciudadanía y el ejercicio del derecho fundamental de huelga».