Desde que descubrí el aceite de ricino de Deliplus mi cara parece otra: todo el mundo me pregunta qué me he hecho

En las últimas semanas, un producto que parecía discreto y que se encuentra enla sección de belleza de Mercadona se ha convertido en uno de los más comentados entre quienes buscan algo sencillo y barato para mejorar el aspecto de cejas y pestañas. No se trata de un sérum de alto precio ni de una nueva fórmula milagrosa, sino del aceite de ricino de Deliplus, un frasco pequeño, de 30 ml y apenas 3,45 euros, que muchas personas entre las que me incluyo, están incorporando a su rutina diaria. Un aceite que además viene con un aplicador tipo goupillón para que nos sea más fácil aplicarlo y lo cierto es que no obtienes resultados al momento, pero sí que acabas notando a medida que pasan los días y semanas como tienes cejas y pestañas más densas.

El aceite de ricino ha sido siempre uno de los aceites naturales recomendados para el uso en cosmética. Algunas cremas o sérums lo pueden incorporar entre sus ingredientes pero en el caso del que vende Mercadona, podemos decir que es 100% natural. Este tipo de ácido graso actúa como agente nutritivo y acondicionador. De este modo, no alarga el pelo por arte de magia, pero sí ayuda a que las pestañas y cejas estén más flexibles, hidratadas y menos propensas a quebrarse. Y como no, añade una capa extra de protección a las cejas y a las pestañas y las deja perfectas y listas para que luego, si quieres, las maquilles.

Desde que descubrí el aceite de ricino de Deliplus mi cara parece otra

Y desde que descubrí este aceite y lo aplico mucha gente me pregunta si me hecho algún tratamiento en las pestañas y las cejas, pero lo cierto es que no. Aquí el secreto está en el uso de un aceite vegetal clásico, conocido desde hace décadas por su contenido en ácido ricinoleico y por su uso cosmético.

El frasco incluye un goupillón, algo que facilita la aplicación sin manchar y permite seguir una rutina parecida a la de una máscara de pestañas: se pasa el cepillo, se retira el exceso y se deja actuar. Además no notas que tenga perfumes añadidos ni ingredientes sintéticos, de hecho es sólo eso: aceite de ricino y nada más. Puedes usarlo del siguiente modo:

Cejas y pestañas: aplicar con el goupillón y retirar el exceso.

aplicar con el goupillón y retirar el exceso. Pestañas y zona de cejas con escobilla: misma dinámica, una capa fina y dejar actuar.

Y no tenemos que hacer nada más y parece que ahí radica parte del éxito de este producto. Que es fácil de aplicar y que además no promete lo que no puede dar.

Lo que más valoran quienes lo usan

Hay tres ideas que se repiten entre quienes lo incorporan en su rutina:

La sensación de densidad. No estamos hablando para nada de un crecimiento que podamos considerar como milagroso, pero sí de cejas y pestañas que parecen más llenas o que tengan un aspecto más cuidado después de varias semanas.

No estamos hablando para nada de un crecimiento que podamos considerar como milagroso, pero sí de cejas y pestañas que parecen más llenas o que tengan un aspecto más cuidado después de varias semanas. El brillo y la suavidad . Al tratarse de un aceite que es 100% natural, aporta una capa nutritiva que deja las pestañas menos quebradizas y las cejas más definidas.

. Al tratarse de un aceite que es 100% natural, aporta una capa nutritiva que deja las pestañas menos quebradizas y las cejas más definidas. Su precio. Por 3,45 €, muchos consumidores apuestan por este aceite ya que de forma progresiva va demostrando que sirve para unas cejas y pestañas más densas pero lo mejor de todo es que no te tienes que gastar una gran cantidad para conseguirlo.

Además, el aplicador ayuda a usarlo sin complicarse. Algunas personas lo aplican por la noche; otras prefieren usarlo en pequeños toques durante el día para peinar las cejas. El producto no pretende maquillar ni fijar, pero sí dejar un acabado más pulido.

Por qué se habla tanto de él en redes

El auge de este aceite no viene de influencers ni de campañas, sino de usuarios que comparten resultados discretos pero visibles. Son pequeños cambios: unas cejas menos despobladas, pestañas que parecen más definidas o la sensación de que el contorno de ojos está más en orden. Ese tipo de mejorías, sutiles pero perceptibles, generan muchas conversaciones. Además, al ser un ingrediente conocido y sin añadidos, resulta más fácil que otros productos para integrarlo en una rutina sencilla. Su uso cosmético es seguro siempre que no se aplique dentro del ojo y se respete la recomendación de la marca: uso externo, no ingerir y evitar el contacto directo con el globo ocular.

Cómo conservarlo y cuánto dura

El envase indica conservarlo en lugar fresco y protegido de la luz, cerrar bien el frasco tras cada uso y mantenerlo fuera del alcance de niños. El periodo de uso recomendado es de 12 meses desde la apertura. El tamaño de 30 ml suele durar mucho tiempo, incluso con uso frecuente ya que una pequeña cantidad aplicador cunde para ambas cejas y para las pestañas.

En definitiva, el aceite de ricino de Deliplus no es un tratamiento médico ni un cosmético de laboratorio, pero sí que es un aceite vegetal que cumple exactamente lo que promete en la etiqueta: nutrir y fortalecer. Su alcance es sencillo pero apreciado. Quizá por eso, quienes lo están usando notan pequeños cambios que llaman la atención de los demás y lo mejor, pagando menos de 4 euros.