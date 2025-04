El gran apagón vivido el pasado lunes en toda España ha dejado daños tanto en negocios como en hogares. Ante esta situación, es importante recordar qué daños cubren los seguros en caso de apagón y cómo hay que proceder para reclamar dichos daños al seguro.

En concreto, en la jornada de ayer, 28 de abril, toda España, Portugal y el sur de Francia sufrieron un apagón, dejando a negocios, colegios y hogares sin electricidad, y a toda la población afectada incomunicada.

La pérdida de electricidad tuvo lugar hacia las 12:30 del mediodía, y su duración varió en función de la zona. Parece que el norte de España (País Vasco y Asturias) fue la primera región en recuperarse, seguido del sur, y finalmente el centro, donde el apagón se prolongó hasta bien entrada la noche.

En cualquier caso, la ausencia de electricidad generó numerosos daños tanto en negocios como supermercados (pérdida de alimentos), o farmacias (pérdida de medicamentos en frío), como en hogares. Así, el día posterior al gran apagón está marcado por el recuento de daños y la búsqueda de soluciones y alternativas.

En primer lugar, caben mencionar una serie de recomendaciones prácticas a tener en cuenta cuando vayas a reclamar los daños a tu seguro: Revisa tu póliza para conocer las coberturas específicas y las exclusiones aplicables; conserva los justificantes de compra, facturas y cualquier documento que pueda ser un respaldo para tu reclamación; contacta con tu aseguradora para informar sobre el incidente y seguir el procedimiento establecido; consulta con un experto en seguros o con las autoridades de consumo para obtener asesoramiento si tienes dudas.

Qué daños cubre el seguro

Expertos consultados por OKDIARIO indican que la mayoría de pólizas multirriesgo de hogar cubren los daños eléctricos, tanto en electrodomésticos como en alimentos estropeados por la falta de frío, perjuicio que afectará en mayor medida a sectores industriales y hosteleros, aunque muchos de ellos tienen equipos preparados para que los productos aguanten horas sin electricidad o para que no se vean obligados a interrumpir su actividad.

En concreto, muchos seguros de hogar pueden amparar daños en electrodomésticos y aparatos electrónicos debido cortocircuitos, subidas o bajadas de tensión o corriente anormal. ​También suelen cubrir la pérdida de alimentos perecederos y la reparación o sustitución de electrodomésticos afectados por averías eléctricas.

También es importante tener en cuenta las exclusiones y limitaciones más frecuentes de los seguros. Quedan excluidos los electrodomésticos de más de 10 años de antigüedad, pues se considera que la avería puede deberse al desgaste natural. Las instalaciones eléctricas que no cumplen con la normativa vigente. La bombillas, lámparas y otros elementos de alumbrado generalmente no están cubiertos. ​Los daños estéticos que no afecten al funcionamiento del aparato. ​Por último, las averías cubiertas por la garantía del fabricante, ya que en ese caso será responsabilidad del fabricante o proveedor cubrir el daño.

Cómo reclamar los daños al seguro

Existen diferencias entre las distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, en Madrid, si la incidencia afecta a la totalidad del mercado, como ocurrió ayer, y las empresas no reinstauran el servicio en menos de seis horas, la compañía tiene que aplicar un descuento de hasta un máximo del 10% de su factura anual.

Esta rebaja se aplica directamente en la factura de la luz. Es decir, no es necesario reclamar. Sin embargo, en los casos en los que la causa del incidente es ajena a las distribuidoras eléctricas, las compañías están exentas de indemnizar a los afectados.

Se considera que un corte de luz es indemnizable cuando no existe suministro eléctrico durante más de 3 minutos y no se trata de un apagón programado para realizar trabajos de mantenimiento. Además, se entiende como daño eléctrico cualquier desperfecto causado por dicho corte de suministro.

Todos los usuarios afectados por el apagón que tengan en vigor una póliza de hogar cuentan con 7 días para presentar la reclamación. Los daños tienen que estar documentados: fotos de los electrodomésticos dañados, de los alimentos deteriorados, facturas, y reparaciones de urgencia necesarias.