Colas en Mercadona por el aceite de labios efecto ‘volumen’: aporta más brillo e hidratación que ningún otro labial

En los últimos días, el pasillo de belleza de Mercadona se ha llenado de gente en busca de su novedad más viral de todas. Pero no , no se trata de un sérum facial ni de una base de maquillaje, sino un pequeño frasco de aceite labial con acabado brillante que está arrasado entre los clientes: el Lip Oil Glow Infusion de Deliplus. Su promesa es sencilla pero efectiva: unos labios más hidratados, luminosos y con efecto volumen instantáneo.

El producto, que se presenta en dos tonos ha ganado popularidad en redes sociales por su textura ligera y su acabado natural. No es un gloss convencional ni un bálsamo corriente: combina lo mejor de ambos mundos, aportando nutrición y brillo sin dejar sensación pegajosa. Muchos usuarios aseguran que deja los labios más jugosos desde la primera aplicación, y eso explica por qué ya se ha convertido en el nuevo imprescindible de temporada. Detrás de este éxito hay una fórmula que ha sido pensada para cuidar la piel, y no sólo para embellecerla. De ahí que quienes lo prueban repitan, y que su precio haya hecho el resto. En cuestión de días, los Lip Oil Glow Infusion se han agotado en muchos supermercados y están generando auténtica expectación.

Colas en Mercadona por el aceite de labios efecto ‘volumen’

Lo que diferencia a este aceite labial del resto es su infusión de ingredientes hidratantes, capaces de nutrir los labios en profundidad mientras aportan un brillo natural. Su textura oleosa se funde con la piel, creando una película protectora que evita la sequedad sin resultar grasa. Esto lo convierte en una opción ideal tanto para quienes buscan un acabado natural en el día a día como para quienes desean potenciar el volumen de sus labios de forma discreta y sin recurrir a tratamientos invasivos.

Además, su efecto gloss tiene un toque sofisticado que realza el color natural de los labios. En el tono nude, deja un brillo suave, casi transparente, perfecto para un maquillaje minimalista. En el tono cherry, aporta un matiz rosado que recuerda al rubor natural, con un punto más vibrante para quienes prefieren un look con un toque de color. Ambos se adaptan bien a todo tipo de piel y se pueden aplicar solos o sobre un labial para potenciar el efecto brillo.

Por qué se ha vuelto viral

El éxito de este aceite labial tiene mucho que ver con la tendencia actual hacia los productos de maquillaje híbridos, que no sólo embellecen sino que también cuidan. En redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, los vídeos mostrando su textura y acabado se cuentan por decenas. Las usuarias destacan cómo el Lip Oil Glow Infusion deja una sensación de confort duradera, algo poco habitual en los gloss tradicionales. Además, su formato pequeño y práctico permite llevarlo en cualquier bolso o bolsillo, lo que lo convierte en un aliado diario.

Otro factor clave ha sido el precio competitivo de Mercadona, que ha sabido posicionarse con productos de calidad a precios asequibles. Este aceite labial, de solo 4,50 euros, ofrece un resultado similar al de marcas mucho más caras, lo que ha disparado su demanda.

Cómo usarlo para potenciar el efecto volumen

El Lip Oil Glow Infusion puede aplicarse directamente sobre los labios limpios o como paso final después del maquillaje. Si se quiere un efecto de volumen más visible, lo ideal es colocarlo en el centro de los labios y difuminar suavemente con el aplicador. Su textura, algo densa al principio, se vuelve sedosa al contacto con la piel y deja una sensación de hidratación inmediata. También se puede usar antes de dormir, a modo de tratamiento nocturno, para despertar con los labios más suaves y nutridos.

Una de las ventajas de este producto es su versatilidad: sirve tanto como gloss, como tratamiento hidratante o como toque final para dar luminosidad al rostro. En maquillajes naturales de día o looks más marcados de noche, aporta ese brillo saludable que rejuvenece. No es extraño que muchos usuarios lo comparen con aceites de firmas de lujo, aunque por un precio mucho más bajo.

El aceite labial Lip Oil Glow Infusion de Deliplus está disponible en la sección de perfumería de Mercadona, pero su éxito ha sido tal que en muchas tiendas ya resulta complicado encontrarlo. Los tonos nude y cherry suelen agotarse en pocas horas tras su reposición. Mercadona no ha confirmado si el producto formará parte de su línea fija o si se trata de una edición limitada, pero todo apunta a que su popularidad lo mantendrá en el catálogo. Su combinación de brillo, hidratación y efecto volumen lo ha convertido en uno de los cosméticos más buscados del momento. Y, por su precio, parece difícil encontrar una alternativa que ofrezca tanto por tan poco.