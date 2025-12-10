Colas en Lidl por el aparato para encender las luces de Navidad y reducir la energía: vas a ahorrar un pastizal

La llegada de diciembre provoca el mismo debate, todos los años, en muchas casas: cómo disfrutar de las luces de Navidad sin que la factura de la luz se dispare. Lo cierto es que este es uno de los meses en los que más consumo de electricidad hacemos. No sólo debido a que las bajas temperaturas provocan que tengamos que encender la calefacción. Las luces del árbol, las guirnaldas que colocamos por la casa o en el balcón. Todo ello implica un gasto que puede hacer que el gasto aumente más de lo esperado. Pero por suerte, Lidl tiene el aparato que resuelve este problema y nos permitirá disfruta de las luces de Navidad y de todo lo que queramos enchufar este año.

Hablamos de un enchufe con temporizador, que podemos elegir además en tres tipos de modelos, y que está generando muchas visitas en su tienda online. No es un producto nuevo, pero sí uno de esos artículos que se convierten en imprescindibles cuando llega diciembre, porque permite automatizar las luces de Navidad y reducir el consumo sin renunciar al ambiente festivo. La idea de este producto de Lidl es simple: que las luces se enciendan y se apaguen solas, dependiendo del horario, de la luz exterior o incluso del movimiento. Y aunque parezca un detalle menor, cualquier familia con iluminación navideña sabe lo fácil que es olvidarse de apagar las luces por la noche o dejarlas encendidas mientras nadie está en casa. Es justo ahí donde entra este enchufe inteligente, que cuesta 7,99 euros y sólo se vende online.

Lidl tiene el aparato para encender las luces de Navidad y reducir la energía

Lidl lo comercializa bajo tres modelos diferentes: sensor PIR y de luz, alargador regulable y adaptador temporizador digital. Todos funcionan como intermediarios entre la toma de corriente y la decoración navideña, pero cada uno tiene su propio enfoque. La clave de su éxito está en que todos permiten optimizar el uso de la electricidad en un momento del año en el que las luces decorativas trabajan a pleno rendimiento.

El primer modelo, el que incorpora sensor PIR y sensor de luz, es ideal para quienes buscan que las luces se activen sólo cuando realmente son necesarias. Detecta movimiento en un ángulo de 120 grados y hasta siete metros de distancia. Además, puede ajustarse tanto la sensibilidad como el nivel de iluminación ambiental a partir del cual debe activarse. Esto hace posible, por ejemplo, que un árbol o unas luces del porche sólo se enciendan cuando alguien pasa cerca o cuando anochece, evitando así horas de consumo inútil.

Este modelo también incluye un pequeño regulador para controlar el tiempo que las luces permanecen encendidas. Se puede ajustar entre unos pocos segundos y unos minutos, lo que ayuda a que la iluminación navideña no esté funcionando sin motivo. Suele ser el favorito para exteriores o zonas de paso.

Una opción para lámparas y decoración: el alargador regulable

Luego está el segundo modelo que es el alargador regulable, pensado para quienes necesitan un control más directo sobre la intensidad de la luz. Funciona especialmente bien con lámparas, bombillas halógenas o LED regulables, algo muy útil cuando la decoración navideña incluye elementos que no necesitan estar a pleno brillo continuamente.

Este adaptador soporta entre 30 y 200 W (con medidas aprox de 10,85 x 5,5 x 8,05 cm) y permite ajustar manualmente la intensidad mediante una rueda. Es una opción que suele pasar más desapercibida, pero que tiene más usos de los que parece: si alguien quiere que las luces del árbol no emitan un brillo excesivo o quiere crear un ambiente más suave sin renunciar al colorido, este modelo lo permite con un simple gesto.

También resulta útil durante el resto del año para lámparas auxiliares, por lo que muchas personas lo compran como un artículo todoterreno.

El más buscado: el temporizador digital que se enciende y se apaga solo

El tercer modelo es, probablemente, el que más interés está generando en estas fechas: el adaptador temporizador digital, compatible con la mayoría de luces navideñas y capaz de reducir el consumo de forma directa. Este dispositivo funciona programando un horario concreto o seleccionando una de las opciones predefinidas de 1, 2, 4, 6 u 8 horas.

Una de sus funciones más apreciadas es que se enciende automáticamente al anochecer y se apaga al amanecer, gracias a su sensor integrado. Esto evita tener que ajustar horarios cada día y garantiza que las luces solo funcionen cuando realmente tienen sentido. Para quienes decoran balcones, ventanas o jardines, es posiblemente la opción más cómoda.

Además, este adaptador soporta hasta 1800 W, por lo que puede utilizarse con casi cualquier tipo de guirnalda, figura luminosa o elemento decorativo habitual en Navidad. Sus medidas aproximadas son 10 x 5,6 x 7,6 cm.

Con estos adaptadores para los enchufes y sumado a las luces LED de bajo consumo que seguro ya tienes, este diciembre no notarás apenas el gasto de las luces de Navidad o de todo que conectes a la red eléctrica de casa. Por apenas 7,99 euros, Lidl te permite ahorrar, y controlar consumos que, aunque parezcan pequeños, siempre acaban sumando.