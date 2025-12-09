Los clientes de Mercadona no dan crédito: vuelve la bebida más increíble que te va a cambiar la Navidad

A los lineales de Mercadona acaba de llegar un producto que nadie esperaba y que, en cuestión de horas, se ha convertido en uno de los lanzamientos más comentados del supermercado hasta el punto de hacerse viral en redes. Una bebida lanzada justo a tiempo para la Navidad que promete agotarse en todas sus tiendas. Se trata del nuevo licor crema de pistacho Royal Swan, una botella verde de 700 ml po 6,35 euros y que todos desean probar, atraídos por lo vistoso de su color y como no, por el boom que se vive ahora por todo lo que lleva pistacho.

Desde el primer momento, el impacto ha sido evidente. Usuarios de TikTok y X han compartido imágenes del producto con mensajes que oscilan entre la curiosidad y el entusiasmo. Y si bien actualmente, destacan todo lo que son turrones y dulces por Navidad, no nos podemos olvidar de la bebida con este licor siendo el número uno de todas las compras. Y lo cierto es que entendemos el porqué, el auge del pistacho en los últimos años ayuda a entender el fenómeno. En apenas dos años, este fruto seco ha pasado de ingrediente secundario a auténtica tendencia gastronómica: helados, cremas de repostería, cafés, croissants rellenos y hasta tartas virales. El pistacho se ha convertido en un reclamo por sí mismo, y la cadena valenciana ha decidido aprovechar ese momento para lanzar un licor cremoso que encaja de lleno en las preferencias actuales del consumidor.

La nueva bebida de Mercadona que arrasa esta Navidad

El licor, elaborado bajo la marca Royal Swan, llega con una propuesta muy concreta: un sabor suave, cremoso, de 15 % vol., pensado para consumirse muy frío y funcionar como alternativa a los clásicos licores de sobremesa. La textura es más ligera que otros cremosos tradicionales, lo que facilita que pueda servirse tanto solo como en combinaciones sencillas.

La botella, de color verde intenso y con un diseño minimalista, forma parte del atractivo inicial. Muchos ya lo están comprando para probarlo , mientras otros que directamente lo añaden a la cesta como posible regalo o como complemento para las celebraciones de diciembre. La Navidad se asocia desde hace años con este tipo de bebidas, pero la apuesta por el pistacho introduce un elemento diferencial.

El auge del pistacho

Está claro que si por algo destaca este licor de crema es por el sabor a pistacho. Un fruto que vive una expansión sin precedentes. En repostería, heladería y restauración, se ha consolidado como uno de los sabores más demandados. Los chefs explican que su perfil aromático, intenso pero equilibrado, dulce con un ligero matiz tostado, permite integrarlo tanto en elaboraciones sencillas como en propuestas de autor.

Ese éxito ha saltado a las redes sociales, donde miles de usuarios comparten recetas a base de crema de pistacho casera, galletas, tiramisú o cafés especiados. La estética también juega un papel importante: el color verde, asociado a productos premium, ha contribuido a posicionarlo como un ingrediente valioso, lo que genera una percepción de calidad incluso en productos asequibles.

En este contexto, el nuevo licor de Mercadona aterriza en un terreno favorable. No es extraño que se esté compartiendo como el licor que tienes que probar, dentro del universo foodie, un espacio donde la cadena suele destacar cuando introduce novedades inesperadas. La bebida llega además en un momento en el que los consumidores buscan alternativas festivas sin disparar el gasto, algo que la convierte en una opción atractiva.

Y a pesar de que acaba de lanzarse, las primeras valoraciones giran en torno a un mismo concepto: sorpresa. Muchos usuarios no conocían la existencia de un licor de pistacho en este rango de precios. Otros destacan el aroma, que recuerda a postres italianos o a helado de pistacho, y la suavidad del sabor, más ligera que la de otros cremosos. Es precisamente esa accesibilidad la que podría convertirlo en uno de los productos estacionales más comentados de la cadena.

El lanzamiento coincide con un periodo en el que los consumidores buscan productos que puedan compartirse y que tengan un factor sorpresa que atraiga. El licor de pistacho cumple ambos requisitos: es nuevo, genera conversación y, además, encaja en momentos sociales propios de la temporada.

La combinación de precio competitivo de 6,35 euros, estética llamativa y un sabor asociado al boom del pistacho sitúa al producto en el centro de una tendencia que ya se da por consolidada: bebidas cremosas que funcionan tanto para consumo directo como para incorporarlas a postres o cafés. En redes ya circulan sugerencias de uso: desde añadirlo a batidos fríos hasta incorporarlo en tartas o servirlo junto al postre navideño.