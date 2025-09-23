Los clientes de Mercadona no se lo creen: llega el plato preparado que llevaban años pidiendo

Hay experiencias culinarias que, una vez probadas, se quedan grabadas en nuestra memoria. Algunos platos que disfrutamos en bares y restaurantes se vuelven irresistibles, no solo por su sabor, sino también por la atmósfera en la que los degustamos. Al regresar a casa, intentamos replicar esas delicias en nuestras cocinas, con la esperanza de recrear esos momentos especiales. Sin embargo, no siempre es posible igualar la maestría de los chefs y la frescura de los ingredientes utilizados. Por ello, la posibilidad de encontrar esos platos ya preparados y listos para consumir se convierte en una alternativa sumamente atractiva, y es en este contexto donde Mercadona destaca.

Imagina llegar a casa después de un largo día en la playa este verano (o tal vez de trabajo) y poder disfrutar de un plato que normalmente asociarías con una salida especial a un restaurante. La conveniencia y la calidad se unen para ofrecernos una experiencia gastronómica inigualable, sin necesidad de pasar horas en la cocina. Esta tendencia ha ido en aumento, y cada vez más supermercados se suman a la oferta de platos preparados que buscan satisfacer los paladares más exigentes. Entre estos supermercados, Mercadona destaca como decimos, por su capacidad de escuchar a sus clientes y adaptar su oferta a las demandas del mercado ya que ha decidido lanzar un producto que muchos clientes llevaban años pidiendo: la sepia en salsa Mery. Este nuevo plato preparado ha generado una gran expectación entre los fieles de la cadena, quienes ahora pueden disfrutar de un manjar delicioso y listo para comer. A continuación, exploraremos en detalle este producto, sus características y por qué ha causado tanto revuelo.

El plato preparado de Mercadona más deseado

La sepia en salsa Mery de Mercadona llega en una bandeja de 250 gramos y tiene un precio de 5,75 euros pero también se vende en bandeja de 500 gramos por 9, 75 euros. Este plato preparado combina la ternura de la sepia con una salsa que promete deleitar los sentidos. La sepia, conocida por su textura suave y sabor delicado, es una opción popular en muchos restaurantes de mariscos, y ahora está disponible en una versión lista para comer, ideal para aquellos que buscan una comida rápida y deliciosa.

Calidad y conveniencia

Una de las principales ventajas de este plato es la conveniencia que ofrece. No todos tienen el tiempo o la habilidad para preparar sepia en casa, y Mercadona ha simplificado este proceso al máximo. La sepia pequeña en salsa Mery viene lista para calentar y servir, lo que permite disfrutar de una comida de calidad de restaurante sin salir de casa. Además, la presentación en bandeja de 250 gramos o de 500 gramos es perfecta para una comida individual, en familia o con amigos.

Ingredientes frescos y naturales

Mercadona se ha asegurado de que los ingredientes utilizados en este plato sean de la mejor calidad. La sepia es seleccionada cuidadosamente para garantizar su frescura y sabor. La salsa Mery, que acompaña a la sepia, está elaborada con una mezcla de ingredientes naturales que realzan el sabor del marisco sin opacarlo. Esto se traduce en un plato equilibrado y lleno de matices, perfecto para los amantes de los sabores marinos.

¿Qué es la Salsa Mery?

La salsa Mery es uno de los componentes clave de este plato, y su receta ha sido un secreto bien guardado. Sin embargo, se sabe que está compuesta por una base de perejil, aceite de oliva virgen extra, ajo y zumo de limón que le confieren un sabor único. Esta salsa no sólo complementa a la sepia, sino que también puede utilizarse en otras preparaciones culinarias, gracias a su versatilidad. Su textura suave y su sabor ligeramente ácido la convierten en el acompañamiento perfecto para realzar el sabor natural de la sepia.

Con esta presentación, desde que ha sido lanzado, la sepia en salsa Mery de Mercadona ha recibido elogios de los clientes de Mercadona. Muchos destacan la calidad del producto y la conveniencia de tener un plato gourmet listo para consumir en minutos. Las redes sociales se han llenado de vídeos sobre esta novedad, lo que refleja el éxito de este nuevo lanzamiento. Los clientes valoran especialmente la frescura de la sepia y el sabor distintivo de la salsa Mery, que ha conquistado incluso a los paladares más exigentes.

Ahora ya lo sabes, la sepia en salsa Mery de Mercadona se ha convertido rápidamente en uno de los platos preparados más populares de la cadena. Su combinación de calidad, conveniencia y sabor ha conquistado a los clientes, quienes ahora pueden disfrutar de un plato de restaurante en la comodidad de su hogar. Con un precio accesible y una presentación práctica, este producto se posiciona como una opción ideal para quienes buscan una comida deliciosa y rápida. Mercadona, una vez más, demuestra su capacidad para escuchar y satisfacer las demandas de sus clientes, ofreciendo productos que se ajustan a sus necesidades y gustos.