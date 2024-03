La Ciberseguridad industrial, una formación esencial para proteger la industria 4.0

La toma de decisiones en tiempo real, la automatización avanzada, la aplicación del Internet de las cosas (IoT) o la flexibilidad y agilidad ante entornos cambiantes son algunos aspectos claves de la llamada industria 4.0. Mas el crecimiento acelerado de la robótica colaborativa o la materialización de la transformación digital en el sector, trae de la mano otros riesgos en los nuevos procesos productivos.

El riesgo de seguridad en las tecnologías de la información (TIC) es quizás el principal desafío en la implementación de la cuarta revolución industria. La convergencia de IT y OT (tecnologías operacionales), la expansión paulatina de la industria conectada, la integración de sistemas y procesos ha disparado los incidentes de ciberseguridad en instalaciones de misión crítica, industrias y procesos automatizados.

Para abordar este problema, se impone la creación de un nuevo perfil de líderes que sean capaces de entender el ecosistema industrial y las metodologías, estándares y recursos disponibles para aumentar la solidez en materia de seguridad digital. De ahí que una de las profesiones más reclamadas para los próximos años sea la de experto en ciberseguridad industrial.

La Universidad Isabel I y Metrix han unido la experiencia educativa y la vinculada a sistemas de monitorización, supervisión y ciberseguridad industrial para desarrollar una titulación afín con este cometido. El Diploma de Experto en Ciberseguridad Industrial se presenta como una formación idónea para adquirir los conocimientos claves que permitan afrontar el proceso de mejora de la ciberseguridad en industrias o sistemas automatizados.

¿Por qué hacer esta formación?

Evitar que las nuevas industrias queden expuestas a paradas o hacking, minimizar las brechas y fugas de datos, enfrentar los ciberataques y prevenir el robo cibernético son competencias que deben asumir los nuevos profesionales. Con ese propósito, la Universidad Isabel I ha diseñado el este posgrado de tres meses dirigido a profesionales de ciberseguridad, IT y mantenimiento industrial.

Se trata de una titulación encaminada a proporcionar a los participantes, las habilidades prácticas y los conocimientos esenciales para prevenir la interrupción o vulnerabilidad causada por los ciberataques en entornos industriales. El objetivo es proteger activos, procesos, personas y el medioambiente de cuantiosas pérdidas.

De cara a las empresas, la formación de sus empleados en esta especialidad garantizará una mejor comunicación con consultorías externas y la posibilidad de implementar acciones con recursos propios, aumentando la madurez en seguridad digital en su negocio.

Contenido del curso y su metodología

La acción formativa prepara a los nuevos profesionales para enfrentarse a futuros riesgos emergentes en la era digital presente ya en la “industria conectada”. El título se enmarca en los conceptos del estándar global de ciberseguridad industrial IEC 62443.

El programa combina teoría y práctica, con ejercicios, ejemplos y estudios de casos. Está estructurado en 12 semanas equivalentes a 12 ECTS. Con una metodología flexible y personalizada, los alumnos podrán explorar los dispositivos típicos de la industria, amenazas, vulnerabilidades comunes y métodos para evaluar riesgos.

La Universidad Isabel I fomenta una interacción directa entre el alumnado y el profesorado, con tutorías personalizadas y una comunidad de aprendizaje activa a través de foros. La evaluación continua, junto con trabajos y un caso de uso final, aseguran la asimilación efectiva de los conocimientos.

El curso no es exclusivamente técnico, sino que busca una formación integral, adaptándose a participantes con diversos niveles de experiencia en ciberseguridad. El proceso de adquisición de conocimientos incluye la lectura de materiales, la participación en foros y la resolución de ejercicios basados en casos prácticos y laboratorios virtuales.

Esta titulación proporciona una comprensión del ecosistema industrial, sus dispositivos y características. Está orientado a la formación de profesionales con una visión holística planteada ya por el estándar ISO 27001, combinando aspectos técnicos y normativos necesarios para aplicar en los proyectos de ciberseguridad OT.

Dirigido a profesionales de diversos sectores

La formación se adapta a diversos perfiles desde responsables de ciberseguridad a profesionales de soporte de IT, personal de mantenimiento industrial, responsables de proyectos de ciberseguridad, consultores de IT o gerentes de proyectos de IT en la industria. A todos ellos se les ofrecen tanto conceptos básicos para quienes son nuevos en el entorno industrial, como guías para los que buscan fortalecer la seguridad en proyectos ya existentes.

El Diploma de Experto en Ciberseguridad Industrial también ofrece a los participantes una visión amplia del entorno de la automatización industrial, acceso a la jerga y conceptos propios del sector, así como conocimientos de normativas, políticas y procedimientos de ciberseguridad. Respaldado por la experiencia de la Universidad Isabel I, en colaboración con Metrix, el programa se erige como una oportunidad única para aquellos que buscan destacarse en el campo de la seguridad industrial.