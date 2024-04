Declaración de la renta, en directo: fechas, borrador y novedades

Hoy miércoles 3 de abril comienza la campaña para presentar la declaración de la renta 2023. Desde hace días los contribuyentes ya pueden acceder al borrador de la declaración y presentar, a través de la aplicación de Tax Down, el pago de impuestos a la Agencia Tributaria.

De acuerdo al calendario oficial, la Campaña de la Renta y Patrimonio comienza este miércoles y se extenderá hasta el 1 de julio de 2024. Es relevante señalar que este año la campaña se prolongará un día más de lo habitual, dado que el 30 de junio cae en domingo.

Novedades en la declaración de la Renta

Una de las novedades de la campaña de este año es el ajuste de los límites salariales para declarar, con el propósito de fomentar la justicia social y la eficiencia económica. En este sentido, aquellos contribuyentes cuyos ingresos no superen los 15.000 euros estarán exentos de presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en contraste con el umbral anterior establecido en 14.000 euros.

De esta manera, Hacienda ha implementado una reducción para los rendimientos del trabajo que se basa en sueldos brutos que van desde los 15.000 hasta los 21.000 euros. Por otro lado, las donaciones efectuadas a organizaciones no gubernamentales (ONG) permiten disfrutar de deducciones de hasta el 80% en la declaración de la renta, mientras que ser miembro de un partido político otorga un beneficio fiscal del 20%.

Si se tiene un hijo menor de 3 años, es posible acceder a una deducción de hasta 1.200 euros. Asimismo, se mantiene en 1.500 euros el máximo de aportaciones deducibles al plan de pensiones individuales. Por otro lado, los trabajadores que brindan servicios a empresarios extranjeros no estarán sujetos al límite máximo de ingresos de 60.100 euros anuales en el territorio común, siempre y cuando los servicios no se realicen para un país considerado como paraíso fiscal.

Es relevante destacar que aquellos que hayan adquirido un vehículo eléctrico nuevo, ya sea un automóvil o una motocicleta, podrán deducir hasta un 15% del valor de compra si han pagado al menos el 25% del precio total. Además, la instalación de un punto de recarga en una vivienda propia para vehículos eléctricos también permite una deducción del 15%.

Fechas clave para la declaración

Las fechas que todo contribuyente debe tener en cuenta este año para realizar la declaración de la renta son las siguientes:

3 de abril hasta el 1 de julio de 2024 : Se puede presentar por Internet las declaraciones de Renta y Patrimonio 2023

: Se puede presentar por Internet las declaraciones de Renta y Patrimonio 2023 7 de mayo hasta el 1 de julio de 2024 : Hacienda confecciona las declaraciones por teléfono (se podrá solicitar cita desde el 29 de abril hasta el 28 de junio)

: Hacienda confecciona las declaraciones por teléfono (se podrá solicitar cita desde el 29 de abril hasta el 28 de junio) 3 de junio hasta el 1 de julio de 2024: Hacienda confecciona las declaraciones presencialmente en sus oficinas (se podrá solicitar cita desde el 29 de mayo hasta el 28 de junio)

No obstante, la Agencia Tributaria pone a disposición de los contribuyentes españoles una página web en la que los pagadores de impuestos podrán realizar una simulación de su declaración. Se trata de Renta Web Open, una herramienta que «no requiere identificación del contribuyente, no válida el «Número de Identificación Fiscal»NIF del declarante y no necesita disponer de datos fiscales; a partir de los datos que vayas introduciendo, podrás simular tu declaración de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).