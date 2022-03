Los casi 4.000 camioneros que se ha concentrado este viernes enfrente del ministerio de Transportes lo tienen claro: el acuerdo entre la patronal y Raquel Sánchez no les vale y no van a dejar de manifestarse hasta que la ministra se reúna con la plataforma convocante del paro. Ni héroes, ni fascistas -como ha querido hacer ver el Gobierno- los camioneros que se mantienen desde hace 11 días parados son trabajadores autónomos que solo quieren que ir a trabajar, no les salga a pagar.

Julián, un camionero que se ha manifestado este mismo viernes en la Castellana, ha puesto de manifiesto la insignificancia del acuerdo entre Gobierno y patronal. «Pedimos que se equipare el gasoil. Tiene que estar más bajo para los precios que tenemos. A día de hoy, no podemos trabajar con 20 céntimos de descuento para que dentro de tres meses nos vuelvan otra vez a subir el gasoil» responde este transportista, que a la pregunta de hasta cuando estarán parados sentencia: «Hasta que sea rentable trabajar».

Pero a la manifestación no sólo han acudido camioneros. Javier Fernández, expresidente de Élite Taxi ha defendido en declaraciones para OKDIARIO que los taxistas se han unido para apoyar a estos pequeños transportistas autónomos y porque tenemos el mismo problema que ellos, esta gente está trabajando por 70 céntimos el kilómetro. «Las grandes compañías que tienen controlado todas las mercancías, cobran el transporte a 1,20 y se lo pagan a ellos a 70 céntimos. Es algo similar a lo que nos puede ocurrir en el taxi con las plataformas disruptivas de VTC. Si el día de mañana se hace con el mercado de la movilidad, cobrarán al cliente una cantidad por una carrera de 20 o 30 euros y a nosotros nos harán hacerla por diez. Y si no la queremos hacer, no la podremos hacer. Eso mismo que está ocurriendo. A esa gente se nos puede extrapolar al taxi y por eso nosotros estamos apoyando a estos pequeños autónomos» ha señalado.

Antonio Torres, un camionero que ha venido desde Córdoba para estar en la manifestación de este viernes, ha querido hacer hincapié en que están reivindicando un derecho justo: tener un trabajo digno y que el Gobierno les escuche. «Los trabajadores estamos en pie y lo mínimo que se espera de esta ministra es que se siente con nuestro representante, que es el único interlocutor real que existe en el transporte por carretera en España» apostilla.

La opinión generalizada y lo que ha llevado a miles de camioneros de toda España a manifestarse es que el acuerdo no les vale. «Pedimos un precio justo del gasoil y los intermediarios que los quiten, porque el que trabaja es el que tiene que cobrar y es que se pierde. La gente saca el camión y no tiene para llegar a su casa, no puede llevar sueldos ni puede llevar nada» afirma un trasportista. «Lo que queremos es que de una vez se siente, porque la mayoría somos los que tenemos el transporte de toda España, que se siente desde sus brazos, nos hablen las cosas y podamos llegar a un acuerdo y empezar a funcionar y no estén pagando justos por pecadores los comercios y todo» apostilla Paco, un trasportista de Granada.