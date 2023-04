El cambio más impactante de Mercadona: consulta aquí cómo te va a afectar

La Semana Santa es una de las festividades más importantes del calendario en España , pero también es una época en la que puede que muchas personas aprovechen algo del tiempo libre que tienen para hacer compras en los supermercados. Por esta razón, es importante saber bien qué horarios van a tener las principales cadenas y establecimientos comerciales, y en el caso de Mercadona parece que se prepara para un cambio importante que es posible que te afecte.

El cambio de Mercadona con motivo de la Semana Santa

La cadena de supermercados ha anunciado que estará abierta durante la Semana Santa, aunque en los días festivos mantiene su política de cierre. Sin embargo, dado que estos días pueden variar en función de las Comunidades Autónomas, debemos tener muy en cuenta qué van a hacer los supermercados de Juan Roig al respecto.

De este modo, sabiendo que Mercadona no abre los domingos, ya sabemos que no habrá cambio alguno para el Domingo de Resurrección el próximo 9 de abril, de igual forma que no abrió ayer, Domingo de Ramos.

Sin embargo, los días de Semana Santa que no están marcados en rojo en el calendario, Mercadona sí que abrirá como de costumbre. Es decir, que tanto hoy lunes, como mañana martes, el miércoles y también, el sábado que viene (8 de abril), el horario de este supermercado será el de costumbre, de 09:00 a 21:30 horas, en toda España.

Aperturas y cierre en los festivos de Semana Santa

El cambio llegará sin embargo para los días festivos de la Semana Santa y que son: Jueves y Viernes Santo, así como Lunes de Pascua, dado que en el caso del jueves y el lunes no va a ser festivos de igual forma en todas las Comunidades Autónomas.

Sabiendo entonces dónde es fiesta y dónde no, sabremos si Mercadona abre o va a estar cerrado. En el caso del Jueves Santo será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Euskadi, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra y la Región de Murcia, además de Ceuta y Melilla, por lo que en ninguna de estas regiones, Mercadona no abrirá sus puertas.

Y en el caso del Lunes de Pascua (10 de abril) será festivo en: Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco, así que en ninguna de estas comunidades Mercadona abrirá el próximo lunes, aunque sí en el resto de España.

En cambio el Viernes Santo, 7 de abril, está marcado como un festivo nacional para toda España. De este modo Mercadona tendrá todas sus tiendas cerradas en este día, tal y como suele ser costumbre con cada festivo nacional.