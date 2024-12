Cambio en el horario de Mercadona para el 31 de diciembre: lo que va a pasar en Nochevieja

Los horarios de los supermercados los días previos a la Nochevieja suelen ser una de las dudas más consultadas entre los españoles y no es para menos, porque a todos se nos escapa algún detalle de última hora que nos obliga a visitar estos establecimientos para hacernos con ese producto que puede ser vital para la cena de Nochevieja o la comida de Año Nuevo. Sin embargo, los horarios de los supermercados suelen variar estos días como es el caso de Mercadona, la cadena conocida por su compromiso no sólo con los clientes si no también con los trabajadores. Aunque la cadena de supermercados abre en Nochevieja para garantizar que todo el mundo pueda tener todo listo para las celebraciones navideñas, desde la empresa también quieren asegurarse de que sus trabajadores puedan llegar a tiempo para pasar la Nochevieja en familia y por eso el horario de Mercadona cambia.

De este modo, y como suele ocurrir todos los años, la cadena ha anunciado ajustes significativos en sus horarios para Nochevieja, Año Nuevo y otros días clave de la temporada festiva. Por ello si tienes compras de última hora o necesitas hacerte con los ingredientes para tus comidas navideñas, es importante que tomes nota de los nuevos horarios para no quedarte sin tiempo. La Navidad es una de las épocas más concurridas en Mercadona, ya que millones de clientes se preparan para celebrar con familiares y amigos. Este 2024, los horarios de apertura y cierre reflejan una apuesta por facilitar las compras hasta el último momento, pero también mantienen el firme compromiso de la empresa de garantizar el descanso de sus empleados durante las fechas más señaladas. Con horarios ampliados en algunos días y cierres totales en otros, Mercadona quiere equilibrar la necesidad de atender a sus clientes con el merecido descanso de sus trabajadores. Aquí te explicamos en detalle cómo funcionará el horario de la cadena durante Nochebuena, Navidad y otras fechas importantes de estas fiestas.

Horarios de Mercadona el 31 de diciembre

Este 31 de diciembre Mercadona abrirá a las 9:00 horas de la mañana como viene siendo habitual. Sin embargo este martes Mercadona cerrará a las 19:00 horas, es decir, un poco antes de su horario habitual.

Mientras que en años anteriores los supermercados cerraban a las 15:00, este 2024 Mercadona extenderá su horario hasta las 19:00 horas. Esta ampliación permitirá a los clientes realizar sus compras de última hora con mayor tranquilidad.

Y el miércoles 1 de enero, día de Año Nuevo, todos los supermercados de Mercadona permanecerán cerrados. Esta medida es coherente con la política de la compañía, que no opera en días festivos nacionales para garantizar que sus empleados puedan disfrutar de tiempo en familia y celebrar estas fechas tan especiales.

Otros días clave de las fiestas navideñas

El calendario de Mercadona durante las Navidades incluye más cambios importantes que debes tener en cuenta:

5 de enero (víspera de Reyes) : este año, la víspera de Reyes cae en domingo, por lo que las tiendas de Mercadona estarán cerradas en todo el país.

: este año, la víspera de Reyes cae en domingo, por lo que las tiendas de Mercadona estarán cerradas en todo el país. 6 de enero (Día de Reyes): al tratarse de un día festivo nacional, los supermercados también estarán cerrados.

Cómo organizar tus compras durante las fiestas

Ante estos horarios especiales, Mercadona recomienda planificar tus compras con antelación para evitar imprevistos. Los días previos a Nochebuena y Navidad suelen ser los de mayor afluencia en los supermercados, por lo que es aconsejable acudir temprano para evitar aglomeraciones y garantizar la disponibilidad de los productos que necesitas.

La política de horarios de Mercadona durante las fiestas como Año Nuevo o Nochevieja, no sólo está pensada para beneficiar a los clientes, sino también para cuidar a sus empleados. Garantizar el descanso en fechas clave como Navidad, Año Nuevo y el Día de Reyes refuerza el compromiso de la empresa con su plantilla, permitiéndoles disfrutar de tiempo en familia. De este modo los clientes pueden planificar sus compras a pesar de que sea con horarios ajustados, mientras los empleados disfrutan de unas merecidas celebraciones con sus familias como el resto del mundo.

Así, este 2024, Mercadona vuelve a demostrar su capacidad para adaptarse a las necesidades de sus clientes y empleados durante las Navidades. Con horarios más flexibles en Nochebuena y días de cierre total en fechas clave como Navidad, Año Nuevo y Reyes, la compañía ofrece un equilibrio entre el servicio al cliente y el respeto por sus trabajadores.