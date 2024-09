Cambio confirmado en la edad de jubilación: el requisito para cobrar el 100%

Llegar a la edad de jubilación ordinaria en España es el objetivo de todo trabajador que cotiza día tras día a la Seguridad Social. Conforme pasan los años se irán endureciendo las condiciones para que una persona se pueda jubilar en nuestro país y de cara a 2027 ya hay una estipulada una fecha de 67 años para poder retirarte con el 100% de la base reguladora para las personas que no hayan cumplido con la cotización mínima.

España invirtió un total de 12.828,7 millones de euros en pensiones el pasado mes de agosto y todo hace indicar que la cantidad será mayor en los próximos años. El sistema de pensiones tal y como está estructurado en nuestro país tendrá que convivir en los próximos años con la larga esperanza de vida de las personas que cobran una prestación y estará condenado a mantener un alto porcentaje de afiliados a la Seguridad Social.

Con el objetivo de hacer más viable el sistema, el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones incluso ha abierto la posibilidad de que las personas puedan alargar su vida laboral creando un sistema de incentivos para que puedan seguir cotizando a la Seguridad Social y alargando su jubilación. Estos complementos datan de un 4% sobre la base reguladora por cada año completo cotizado tras cumplir la edad para tener acceso a la jubilación ordinaria y también hay la posibilidad de elegir un pago único por cada año de demora que puede ir de los 5.000 a los 12.000 en función del importe de la pensión y los años cotizados.

La edad de jubilación en 2027

Las condiciones para poder acceder a la jubilación ordinaria se irán endureciendo con el paso de los años y la edad mínima de 67 para 2027 es una muestra de lo que pasará en años venideros. De momento, para este 2024 la edad mínima para jubilarse sigue siendo de 65 años para las personas que cumplan con la cotización de 38 años y de 66 años y 6 meses para los que no lleguen a esta cotización mínima.

Ya en 2025 se irán endureciendo las condiciones para jubilarse, ya que para retirarse con 65 años con el 100% de la prestación habrá que tener cotizados 38 años y tres meses (se añaden 90 días más) más en la Seguridad Social. Para las personas que no cumplan con estos requisitos se podrán retirar con la base reguladora al completo a los 66 años y 8 meses.

De cara al próximo año 2025, la jubilación anticipada voluntaria se mantendrá en dos años antes de la edad mínima para poder jubilarse. De esta manera, las personas que cumplan con los años cotizados se podrán jubilar a los 63 años mientras que los que no lleguen a los 38 años y tres meses mínimos lo podrán hacer a partir de los 64 años y ocho meses.

Por lo que respecta a la jubilación anticipada involuntaria o forzosa, que tiene que ver cuando el trabajador en cuestión sufre un despido en su empresa, los afiliados a la Seguridad Social se podrán acoger 48 meses antes de la edad de jubilación ordinaria. Así que los que cumplan con la cotización mínima podrá retirarse a los 61 años y los que no tendrán que esperar a los 62 años y 8 meses.

De cara al próximo año 2026, el periodo de cotización mínima no variará (seguirá en 38 años y tres meses cotizados) para las personas que se quieran jubilar a los 65 años mientras que los que no cumplan con los requisitos mínimos tendrán que esperar a los 66 años y 10 meses. De cara a 2027, vendrá el gran cambio en lo que respecta a la jubilación para millones de españoles. Los que se quieran retirar con el 100% de la base reguladora con 65 años tendrán que tener 38 años y 6 meses cotizados mientras los que no cumplan con esta cotización mínima tendrán que esperar hasta los 67 años.

Una edad que todo hace indicar que pueda ir en aumento en los próximos meses, en los que se vivirá un momento decisivo con lo que respecta a las pensiones en nuestro país. Alargar la etapa de periodo laboral de las pensiones y mantener al máximo número de afiliados a la Seguridad Social puede ser la fórmula para sostener un sistema que parece que necesita una renovación de acorde a la época en la que vivimos.

Las fechas para la jubilación