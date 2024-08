La Seguridad Social avisa: esta es la pensión te corresponde si no has cotizado los años necesarios

El aviso de la Seguridad Social que pone los pelos de punta, hay una pensión que te corresponderá si no has cotizado los años necesarios. La vida de cada persona puede cambiar por completo, en cuestión de segundos, todos los planes que teníamos pueden acabar en nada. Nos esforzamos en un día a día que, a veces, obliga a tomar medidas que pueden acabar siendo desesperadas. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de saber qué pasa si no se logra cotizar los años necesarios.

España es uno de los países que acaba sumando más años cotizados, teniendo en cuenta los requisitos para poder jubilarse en un país en el que debemos estar listos para poder afrontar determinados retos. Llegar a la edad reglamentaria, cuando se ha cotizado lo suficiente o se ha sobrepasado, aunque en cierta manera estamos ante una serie de detalles que pueden sorprendernos. Unos cambios deben empezar a gestionarse de una forma excepcional. Es el momento de apostar claramente para saber qué vamos a cobrar con pensiones de personas que no han cotizado los años.

El duro aviso de la Seguridad Social

La Seguridad Social debe ayudar a los más necesitados. Hay personas que no podrán llegar a cotizar los años necesarios. Todos estamos expuestos a unos cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañen en unos datos en los que debemos estar adaptándonos a una serie de requisitos fundamentales.

Las mujeres, tradicionalmente, son las que han tenido que dejar su trabajo para estar pendientes de sus hijos. Son las que han reducido la jornada o han decidido quedarse en casa ante una serie de elementos que son los que marcarán la diferencia en todos los sentidos.

Una opción que les ha penalizado con su pensión. De la misma forma que algunas personas que han estado expuestos a una serie de problemas de salud que han acabado siendo los que marquen una diferencia importante. Nos ha dejado una serie de elementos que van de la mano y que acabarán siendo lo que marque una diferencia importante.

No llegar a los números necesarios es algo que debemos empezar a comprobar y por el que seguramente habrá llegado el momento de empezar a pensar en el futuro que deseamos. Empezando por unos elementos que van de la mano, la Seguridad Social nos avisa de lo que puede pasar.

Esta es la pensión que te quedará si no has cotizado los años necesarios

Esta pensión es una de las más bajas que existen, principalmente en estos días en los que tenemos que empezar a prepararnos para afrontar una serie de cambios que son fundamentales y que quizás no esperaríamos. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que nos espera en un futuro.

Aquellos que no llegan a los años cotizados cobrarán la pensión mínima de solo 517,9 que al final del año pueden ser 7.250,60. Un precio que no sirve para poder vivir con soltura, pero es un ingreso que puede ayudar a los más vulnerables. No hay que olvidar que España tiene algunas de las pensiones más bajas, especialmente las de personas que no han conseguido cotizar lo suficiente.

Son las llamadas pensiones no contributivas las que llegan cuando no se han cotizado los años necesarios para poder conseguir este elemento que puede acabar siendo lo que marque la diferencia. Por lo que, al final, lo que necesitamos es apostar claramente con algunos detalles que son necesarios para lograr aquello que deseamos. Cobrar algo a final de mes es esencial para poder tener una vida digna.

La Seguridad Social define estas pensiones: «Son prestaciones económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente establecidos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo. Dentro de esta modalidad, se encuentran las pensiones de Invalidez y Jubilación».

Tal y como indican desde la web de la Seguridad Social habrá algunas concesiones que debemos tener en cuenta y que llegan en forma de novedades este 2024: «Para el año 2024, se establece un complemento de pensión, fijado en 525,00 euros anuales, para el pensionista que acredite fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y tener, como residencia habitual, una vivienda alquilada al pensionista cuyo propietario no tenga con él relación de parentesco hasta tercer grado, ni sea cónyuge o persona con la que constituya una unión estable y conviva con análoga relación de afectividad a la conyugal. En caso de unidades familiares en las que convivan varios perceptores de pensiones no contributivas, sólo podrá percibir el complemento el titular del contrato de alquiler o, de ser varios, el primero de ellos. Las normas para el reconocimiento de este complemento serán las establecidas en el Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto».