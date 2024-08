La Seguridad Social está dando años de cotización: el único requisito que debes cumplir

La Seguridad Social tiene buenas noticias para uno de los grupos que más han sufrido la precariedad en los últimos años: los becarios. Los estudiantes en prácticas podrán disponer de los beneficios de cualquier trabajador a efectos de cotización y los que en algún momento disfrutaron de una beca para trabajar después de 2021 también podrán reclamar sus días de cotización hasta un máximo de cinco años. Los antiguos becarios tienen un plazo de dos años para realizar esta reclamación.

Llegar a la edad para acceder a la jubilación ordinaria con el 100% de la base reguladora es el objetivo de todo trabajador y por ello los años de cotización valen su peso en oro. Y más con la tendencia alcista que aumentará en los próximos años en lo que respecta a la edad mínima y los años cotizados para poder jubilarse. De aquí a 2027 muchas personas que no cumplan los requisitos se tendrán que ir hasta los 67 años para poder retirarse y por ello los años cotizados son imprescindible para decir adiós a la vida laboral cerca de los 65.

Por ello, la Seguridad Social tiene grandes noticias para los becarios que en su día realizaron una función de estudiantes en prácticas en su empresa y no cotizaron como es debido. Todo después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprobara un Convenio Especial que permitirá a los estudiantes que en su día trabajaron en prácticas en una empresa a sumar hasta cinco años de cotización extra en caso de que dispusieran de becas remuneradas o no antes del 1 de noviembre de 2011, fecha en la que se inició la cotización para las prácticas pagadas. En el caso de que no fueran pagadas también se podrán beneficiar de esta nueva normativa los que fueran becarios antes del 1 de enero de 2024.

De este nuevo Convenio Especial de la Seguridad Social podrán beneficiarse los alumnos universitarios que hayan cursado prácticas formativas en títulos oficiales, máster de formación permanente o diplomas de expertos, los de Formación Profesional y de enseñanzas artísticas superiores, profesionales y deportivas del sistema educativo. También podrán hacerlo los graduados universitarios que participaron, a través de estudios oficiales de doctorado, en programas de formación de naturaleza investigadora, tanto en España como en el extranjero.

Los números de cotización en la Seguridad Social

Por lo que respecta a los números que de la cotización de la Seguridad Social hay que tener en cuenta que cada día de prácticas formativas no remuneradas será considerado como 1,61 días cotizados. La Seguridad Social informó en su día que la aplicación de esta novedad contará con una amplia bonificación en las cuotas que alcanzarán una reducción del 95% en la cotización por contingencias comunes

De esta forma, los becarios cotizarán por la base mínima de contingencias comunes correspondiente al grupo 7, a la que se aplicará un coeficiente reductor del 0,77. Es decir, todo queda en algo menos de 290 euros por cada mes recuperado que los trabajadores en cuestión podrán pagar si quieren contar con una cotización de cinco años extra.

La nueva norma se confirmó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 28 de abril así que los antiguos becarios que quieran ganarse unos años de cotización extra tienen de plazo dos años para presentar la solicitud, hasta el próximo 29 de abril de 2026. Lo pueden hacer a través de cualquier a través de cualquier canal de la Seguridad Social, ya sea a través del espacio electrónico o en cualquier ofician previa cita previa ya sea por internet o vía telefónica.

Nuevas ayudas para los becarios

El pasado mes de enero el Gobierno anunció un nuevo paquete de medidas para aumentar la protección de los becarios. De esta forma, desde el primer día de 2024 los estudiantes en prácticas no remuneradas tendrán la disposición de cotizar tal y como lo venían haciendo los becarios que si era remunerados desde el 1 de noviembre de 2011. De ahí que con la entrada en vigor de esta normativa todos los becarios tendrán derecho a una cotización sean remunerados o no.

Además de la cotización, con la entrada de esta normativa los becarios actuales también tendrán derecho a bajas médicas y asistencia sanitaria como cualquier empleado. Estos alumnos en prácticas también quedarán comprendidos como asimilados a trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social.