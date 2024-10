La cacicada de Pedro Sánchez en forma de real decreto para controlar RTVE con sus socios y sin necesitar al PP va a más. Además de dar poder al presidente para nombrar a su equipo directivo sin que tenga que tener el voto favorable del consejo, el real decreto aprobado por el Gobierno el martes da la potestad al presidente de RTVE de contratar los programas que quiera con las productoras que quiera sin el control del consejo. No necesitará el voto de la mayoría de los consejeros para aprobar contratos de más de dos millones de euros, como hasta ahora. Es lo que bloqueó la contratación de David Broncano, por ejemplo.

«Estamos hablando de que el futuro presidente que nombre el Gobierno tendrá manos libres para dar contratos a las productoras amigas, por ejemplo. A Prisa, a Secuoya, o a The Pool Talent Managment, las dos productoras del documental que nadie quiso y que está emitiendo ahora El País. Hablamos de millones de euros en manos de una sola persona sin control del consejo», señalan fuentes internas de la cadena pública.

De acuerdo con el texto del real decreto aprobado por Sánchez el martes, el consejo de RTVE tendrá entre sus funciones «aprobar aquellos contratos, acuerdos, convenios o negocios jurídicos que, estando sometidos a la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, el propio Consejo de Administración determine que han de ser de su competencia por razón de cuantía. Esta cuantía no podrá ser inferior, en ningún caso, a dos millones de euros anuales. El resto de contratos, convenios, acuerdos o negocios jurídicos de la Corporación RTVE serán aprobados por la persona que desempeñe la presidencia».

El texto anterior, que queda modificado por este real decreto, no diferenciaba entre contratos incluidos en la Ley de Contratos del Sector Público y los que no. Esta distinción permite que el presidente necesite el voto a favor del consejo sólo para contratos de suministros, pero no para los contratos que no están sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público, como es el caso de los programas que se contratan a las productoras. Decenas de millones de euros al año.

Esto va a evitar, por ejemplo, que el consejo bloquee la contratación de un programa, como ocurrió en marzo con David Broncano y La Revuelta. El consejo se opuso, y la presidenta interina de entonces también, a ese contrato, lo que obligó a Moncloa a cesarla y poner en su lugar a Concepción Cascajosa, que no paró hasta que sacó adelante el contrato en el consejo.

La cacicada de Sánchez en RTVE da por tanto todo el poder al próximo presidente de la cadena pública, que tendrá menos control por parte de los consejeros. Eso sí, ahora cobrarán una buena cantidad por ocupar esa silla pese a que RTVE prevé pérdidas de 30 millones para este año y la deuda sigue disparándose.