El despacho fundado por el ex magistrado Baltasar Garzón, International Legal Office for Cooperation and Development (Ilocad), logró en 2021 un préstamo Covid de 480.000 euros avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El bufete logró en 2020 registrar su mejor ejercicio en ingresos y beneficios.

De acuerdo a la información a la que ha accedido OKDIARIO en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, el préstamo fue concedido a Ilocad el 30 de abril de 2021.

El bufete de Garzón se benefició así de los avales a la financiación de empresas y autónomos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para paliar los efectos del Covid 19, gestionados por el ICO, y regulados en el Real Decreto Ley 8/2020.

Este periódico se ha puesto en contacto en varias ocasiones en la última semana con Ilocad, a través del correo electrónico y del teléfono, para ampliar esta información, sin haber obtenido respuesta.

La Línea de Avales del ICO, dotada con hasta 100.000 millones de euros, tiene como objetivo cubrir nuevos préstamos y renovaciones concedidas por bancos a empresas y autónomos para atender necesidades de financiación por pagos de salarios, facturas, alquileres, gastos de suministros…

El ICO explica que la financiación avalada no se podrá aplicar a la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes, ni al pago de dividendos.

Ingresos y beneficios

A pesar del impacto de la pandemia y los confinamientos sobre la economía española en general, la situación financiera de Ilocad al término de 2020 era buena. De hecho, el ejercicio 2020 fue el mejor del bufete desde su fundación, en el año 2012, y Baltasar Garzón se embolsó cerca de cuatro millones.

En 2020, Ilocad disparó sus ingresos hasta los 7,6 millones de euros, desde los 4,1 millones facturados en 2019. Hasta ese año, el mejor ejercicio, en cuanto a cifra de negocio, registrado por el bufete fue el del año 2017, con 5,3 millones. Desde su fundación, el despacho ha ingresado 28,4 millones de euros, de acuerdo a los datos en Registro Mercantil consultados por OKDIARIO.

En las últimas cuentas presentadas por Ilocad, las de 2020, el bufete señala que estas se han elaborado habiendo tenido en consideración «la situación actual del Covid-19», así como sus efectos en el despacho «no existiendo riesgo de continuidad de actividad, por lo que no ha sido necesario aplicar medidas por dicha pandemia».

La empresa de Baltasar Garzón también logró en 2020 sus mayores ganancias, 0,95 millones, más del doble del beneficio anual obtenido en los ejercicios anteriores, y cerró el año con una deuda financiera de 0,6 millones.

Además, Baltasar Garzón ganó cerca de cuatro millones por su labor en el despacho, según se desprende de las últimas cuentas de Ilocad.

El bufete informa de un pago de 3,8 millones de euros a «miembros de los órganos de administración y personal clave de la dirección de la empresa», por los servicios prestados, presuntamente el mismo ex magistrado de la Audiencia Nacional.

Baltasar Garzón ocupó como titular el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional desde 1988 hasta 2012, cuando fue expulsado de la carrera judicial por escuchas a abogados de la trama Gürtel. El pasado año el Consejo de Derechos Humanos de la ONU amparó a Garzón sosteniendo que no tuvo juicio imparcial cuando fue condenado por prevaricación, en febrero de 2012. Recientemente, ha publicado su último libro, Los disfraces del fascismo.