Buenas noticias para los padres trabajadores en España: ya puedes pedir legalmente una nueva jornada laboral

Las madres y padres con niños de hasta 12 años podrán tener algunas ventajas en la jornada laboral, según indica el Estatuto de los Trabajadores. En su artículo 34.8, la norma ley dice que estos trabajadores podrán disfrutar de un horario específico sin que haya una reducción en el salario. Para ello se tendrán que cumplir unas condiciones y requisitos, además de llegar a un acuerdo con la empresa. Consulta en este artículo todo lo que saber sobre lo que dice el Estatuto de los Trabajadores con respecto a la jornada laboral para los padres.

A día de hoy sólo se habla de la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz que hace unos días fue rechazada en el Congreso, pero el Estatuto de los Trabajadores ofrece una serie de ventajas para que los empleados puedan tener una mejor concinliación familiar. Compaginar trabajo y familia supone un reto para muchos asalariados y por ello la ley les permite acceder a una reducción de la jornada laboral para los padre y madres con hijos.

La ley permite a los trabajadores españoles disfrutar de una reducción de la jornada laboral para el cuidado de los hijos siempre que sean menores de 12 años, tengan alguna discapacidad o hayan sido hospitalizados y en tratamiento continuado en caso de sufrir una enfermedad grave. La reducción podrá ser de 1/8 hasta la mitad de la jornada laboral con una disminución del salario que será proporcional a las horas trabajadas. Esto tendrá que ser comunicado en tiempo y forma a la empresa.

Esta ventaja para los trabajadores que cumplan con los requisitos se recoge en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. «Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral», dice la norma publicada en el Boletín Oficial del Estado a la vez que indica que tienen que ser razonables y proporcionadas.

La jornada laboral y el Estatuto de los Trabajadores

El Estatuto de los Trabajadores también refleja en este artículo que «las personas trabajadoras tienen derecho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años» y también hace mención al proceso de negoación con la empres, que tendrá que resolver la situación en un plazo de 15 días.

«La empresa, ante la solicitud de la persona trabajadora, abrirá un proceso de negociación con esta que tendrá que desarrollarse con la máxima celeridad y, en todo caso, durante un periodo máximo de quince días, presumiéndose su concesión si no concurre oposición motivada expresa en este plazo», informa el Estatuto de los Trabajadores sobre esta reducción de la jornada laboral.

La ley también indicar que en el caso que la empresa no acepte la reducción de la jornada laboral propuesta por el trabajadores, se tendrá que plantear «una propuesta alternativa que posibilite las necesidades de conciliación de la persona trabajadora o bien manifestará la negativa a su ejercicio». «Cuando se plantee una propuesta alternativa o se deniegue la petición, se motivarán las razones objetivas en las que se sustenta la decisión», informa.

El Estatuto de los Trabajadores también deja claro que la persona trabajadora tendrá el derecho «a regresar a la situación anterior a la adaptación una vez concluido el período acordado o previsto o cuando decaigan las causas que motivaron la solicitud».

Este artículo 34.8 en el Estatuto de los Trabajadores ofrece una serie de ventajas a los padres con hijos de hasta 12 años para que tengan una mejor conciliación laboral, ya sea en el caso de la padre o la madre. Una vez no puedan cumplir con estos requisitos tendrán que incorporarse a la jornada habitual con el correspondiente aumento de sueldo en función de las horas trabajadas.