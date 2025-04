Bruselas blinda el vino europeo: evita los aranceles al bourbon para esquivar el ataque de Trump al caldo

La Unión Europea ha confirmado este martes que, finalmente, se excluirá al bourbon y al vino europeo de los aranceles de hasta un 25% que activará a partir del 15 de abril a las importaciones procedentes de Estados Unidos en la que ya es considerada como una guerra comercial.

Esta decisión consta en la propuesta del comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, ha hecho circular entre las capitales europeas en la tarde del lunes, al término una reunión extraordinaria con los ministros de Comercio de la UE en Luxemburgo, donde el ministro ha recibido el respaldo generalizado de los Estados miembro a su estrategia de combinar las primeras contramedidas con la presión a Washington para buscar una salida negociada a la crisis.

Ahora bien, este documento será sometido a votación este miércoles, en una reunión de técnicos de los Veintisiete, con el objetivo de que pueda entrar en vigor ya el 15 de abril. Esta votación dará pie a que sé de una primera fase basada en el primer catálogo de productos gravados en la crisis anterior de 2018 y de la que se ha excluido el bourbon, se aplique desde esa misma fecha.

El resto de la lista, a la que Bruselas ha incorporado nuevos productos para alcanzar el mismo nivel de impacto que Estados Unidos generará con sus aranceles al acero y aluminio europeos, se podrá empezar a recaudar a partir del 16 de mayo, según consta en el documento, a excepción de los contingentes de soja y almendras que quedarán para el mes de diciembre, por el calendario de cosechas.

Por su parte, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, destacó este lunes que «Europa siempre está dispuesta a llegar a un buen acuerdo», aunque también quiso apuntar que mantiene «todos los instrumentos sobre la mesa», incluyendo la herramienta anticoerción, para responder a la crisis abierta por Donald Trump, el presidente estadounidense.

«Todos los instrumentos están sobre la mesa. Hay una variedad de instrumentos diferentes y tenemos que ver cómo van las negociaciones para luego decidir qué instrumento utilizamos finalmente», ha explicado.

Europe is ready to negotiate with the US.

We have offered zero-for-zero tariffs for industrial goods.

Because we’re always ready for a good deal.

But we’re also prepared to respond with countermeasures.

And protect ourselves against indirect effects through trade diversion. pic.twitter.com/hpZ77TXH4B

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 7, 2025