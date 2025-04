Europa da el primer paso para negociar con el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, tras el inicio de la guerra comercial y propone al dirigente norteamericano eliminar los aranceles a los productos industriales. En concreto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado este lunes que la Unión Europea está dispuesta a negociar las condiciones comerciales con Washington.

«Estamos dispuestos a negociar con Estados Unidos. De hecho, hemos ofrecido aranceles cero por cero para los bienes industriales, como hemos hecho con éxito con muchos otros socios comerciales», ha asegurado la presidenta comunitaria en declaraciones junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, tras su reunión en Bruselas.

La propuesta fue presentada por el comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, durante sus últimos contactos con sus homólogos estadounidenses: el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el representante comercial de la Administración Trump, Jamieson L. Gree.

Con ambos, el comisario mantuvo una videoconferencia de dos horas el pasado viernes, después de haberlos visitado unos días antes en un viaje relámpago de 24 horas, en un intento fallido por frenar la ofensiva arancelaria.

A preguntas de la prensa, la conservadora alemana ha asegurado que una oferta en este sentido fue presentada y reiterada para el sector de la automoción, si bien ha explicado que entonces «no hubo una respuesta adecuada».

Europe is ready to negotiate with the US.

We have offered zero-for-zero tariffs for industrial goods.

Because we’re always ready for a good deal.

But we’re also prepared to respond with countermeasures.

And protect ourselves against indirect effects through trade diversion. pic.twitter.com/hpZ77TXH4B

