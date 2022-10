Ante las informaciones de que la Comisión Europea había congelado los fondos europeos para España por el incumplimiento de los compromisos del Gobierno de Sánchez, un portavoz de Bruselas se ha visto obligado a matizar que no se ha tomado aún una decisión formal, sino que se adoptará cuando España solicite formalmente el tercer tramo de estas ayudas, de 6.000 millones previsto para diciembre. Entonces se revisará el grado de cumplimiento de los hitos a los que se comprometió el Ejecutivo a cambio de este dinero.

El intento de matización de Bruselas oficializa la preocupación de las autoridades comunitarias sobre los avances del Gobierno en el cumplimiento de estos hitos, y lanza una seria advertencia para que se subsanen las deficiencias antes de fin de año.

De hecho, la Comisión Europea no ha querido negar expresamente otro que la entrega del tercer desembolso de dichos fondos está condicionada a este cumplimiento. Nuyts Veerle, portavoz de la Comisión Europea para Asuntos Económicos, ha aclarado que revisará que España avanza en los compromisos acordados cuando reciba la petición del Gobierno para acceder al tercer tramo de 6.000 millones de euros.

