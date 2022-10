Bruselas trasladó su «decepción» a Calviño por los PERTE, las pensiones y el control de los fondos europeos

El pasado mes de septiembre, una delegación de la Comisión Europea, presidida por Declan Costello, número dos de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros, aterrizaba en España para hacer un seguimiento del grado de cumplimiento de los hitos a los que está condicionada la entrega de los fondos europeos.

Según fuentes presentes en la reunión, Bruselas endureció el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez. En concreto, manifestó su «decepción» por el reparto de los PERTE (los programas a los que se destina el dinero), la reforma del sistema de pensiones y el control de los fondos, y reiteró que las nuevas entregas de dinero están condicionadas a avances en estos campos, en especial el último.

En la reunión con el Ejecutivo, Costello transmitió a la ministra de Economía su malestar con el progreso de España en estos frentes. En primer lugar, los PERTE, que llevan un enorme retraso sobre el calendario comprometido por España, como ha venido informando OKDIARIO.

En segundo lugar, la evolución de las pensiones. Como es sabido, Bruselas exigió a España reformas para avanzar hacia la sostenibilidad del sistema, pero el Gobierno decidió subir las pensiones con el IPC medio de 2022 (estimado en el 8,5%), con un coste adicional de unos 20.000 millones, y no ha propuesto ninguna medida para equilibrar las cuentas más que una nueva subida de las cotizaciones sociales a las empresas. Ningún recorte del gasto.

En tercer lugar, Costello recordó que España sigue incumpliendo el compromiso de implantar un sistema informático para el control y la auditoría del reparto de los fondos Next Generation. Un sistema que debía estar en marcha en el tercer trimestre de 2021, según los compromisos adquiridos por el Gobierno con Bruselas; ante el incumplimiento de ese plazo, la Comisión concedió una prórroga de nueve meses que expiraba este mes.

Finalmente, ha sido este elemento el que ha detonado la decisión de Bruselas de revisar la próxima entrega de ayudas a España, de 6.000 millones prevista para diciembre de este año. Según fuentes diplomáticas de Bruselas, esta revisión se produce a instancias del cuerpo de auditores de la Comisión, cuya paciencia se ha agotado tras el reiterado incumplimiento del compromiso por parte de España.

«Ponerse las pilas»

La decisión de Bruselas obliga a España a «ponerse las pilas», según las fuentes, si quiere recibir la tercera entrega (cuarta si tenemos en cuenta el adelanto recibido en 2021). Si este sistema no está listo en diciembre, la entrega de estos 6.000 millones podría congelarse hasta que el Gobierno cumpla definitivamente su compromiso.

El Tribunal de Cuentas de la UE también advirtió en un informe publicado este jueves de las deficiencias de España en esta materia, el denominado hito 173 de los compromisos de nuestro país para recibir los fondos. Este órgano explica que «la Comisión debatió estas cuestiones con las autoridades españolas, que acordaron soluciones para resolverlas y afirmaron que estas soluciones tardarían entre seis y nueve meses en aplicarse».

Este informe añade que «la Comisión no había acordado ningún plan de acción formal con las autoridades españolas. Sin tal plan, no está claro el calendario de las medidas correctivas que abordan las limitaciones restantes del sistema, y no está garantizada su aplicación». Y concluye que «la redacción de la Decisión de ejecución del Consejo permitió a la Comisión deducir que el hito se había cumplido satisfactoriamente. Si bien no cuestionamos esta valoración, esto significó que algunos elementos del sistema de información integrado no habían estado operativos en el momento de la evaluación. La Comisión pretende seguir examinando este hito en sus auditorías ex post».