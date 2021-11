Las acciones de Berkeley permanecen bloqueadas en la reanudación de su cotización en el Bolsa española, una vez que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido levantar la suspensión temporal que pesaba desde la víspera sobre la minera. La decisión del regulador se produce después de que la compañía haya puesto a disposición del público «información suficiente de las circunstancias que aconsejaron la adopción del acuerdo de suspensión» relacionada con la reclamación de una deuda por parte de la Autoridad de Inversiones de Omán.

Los títulos de Berkeley no pueden fijar cambio alguno, ante la dificultad para cuadrar las órdenes de venta con las de compra una vez conocidas las exigencias financieras de Omán. En un comunicado, la minera ha explicado que Singapore Mining Acquisition Co Pte Ltd (una filial de la Autoridad de Inversiones de Omán (OIA), anteriormente el Fondo de Reserva General del Estado de Omán) ha pedido el pago inmediato de una deuda de 65 millones de dólares (unos 56 millones de euros), en relación con el acuerdo de inversión suscrito en 2017.

Mediante dicho acuerdo, el Fondo soberano de Omán invirtió esos 65 millones de dólares para financiar el proyecto de construcción de una mina de uranio en Salamanca. No obstante, el pasado julio el Consejo español de Seguridad Nuclear (CSN) emitió un informe desfavorable para la concesión de la autorización necesaria para construir dicha planta de uranio en suelo español.

Ahora, el Fondo soberano de Omán pide que esos 65 millones de dólares se paguen inmediatamente debido a que, según alega, «el acuerdo de inversión y la nota convertible han sido frustrados, repudiados y/o se ha producido un evento de incumplimiento». La empresa rechaza enérgicamente las alegaciones y la demanda de OIA, y asegura que está buscando asesoramiento jurídico en relación con el asunto.

Las acciones de Berkeley sí cotizaron con normalidad el martes en la bolsa de Londres, donde bajaron un 34,85%. En la vuelta a la actividad también en el mercado australiano los títulos de la minera caen un 32%.