El fabricante automovilístico chino BYD aterriza en España y para la financiación de las operaciones de venta de coches ha cerrado un acuerdo con el Banco Santander, que será la entidad bancaria encargada de financiar las operaciones de la compañía en el mercado español, tal y como han confirmado fuentes de solvencia a este diario. BYD inicia su andadura con la comercialización de tres modelos, Atto 3, Han y Tang, y con ocho concesionarios.

«Banco Santander es la entidad financiera con la que los clientes de BYD podrán financiar la compra de su vehículo», señalan las citadas fuentes en conversaciones con OKDIARIO. No obstante, éste no ha sido el único acuerdo al que ha llegado el gigante asiático de coches 100% eléctricos, la compañía ha alcanzado un acuerdo con la petrolera británica Shell para la instalación de puntos de recarga en el ámbito privado y para que la carga del Atto 3, Han o Tang no sea un problema.

Para poner en marcha su red de concesionarios -dos de ellos ya se encuentran operativos en el centro de Madrid y Barcelona-, BYD se ha aliado con los grupos de distribución Astara, Quadis y Caetano Retail España para poner en marcha ocho puntos de venta en los próximos cuatro meses, con centros en Valencia, Canarias, Málaga y Sevilla, que se afanarán en una segunda fase por alcanzar una red de distribución con 40 instalaciones en 2025, en la que se prevé que la marca asiática ataque la zona norte del territorio.

Tres modelos eléctricos

En cuanto a la gama con la que inicia sus operaciones en España, el BYD Atto 3 es un todocamino eléctrico que cuenta, según la marca, con una autonomía de 565 kilómetros en ciclo urbano y que parte de un precio de 41.400 euros -a lo que habría que descontar las ayudas del plan Moves III-.

El BYD Tang es un SUV familiar de siete plazas con dos motores eléctricos que, en conjunto, desarrollan una potencia de 517 caballos y que cuenta con una autonomía de 528 kilómetros. Su precio de partida en el mercado español será de 69.990 euros.

Por su parte, el BYD Han es una berlina que cuenta con una autonomía de hasta 662 kilómetros y que tiene una potencia de 517 caballos. Su precio en España se moverá en una horquilla de entre 69.990 y 74.000 euros, en función de la versión.

Se busca fábrica en Europa

El gigante chino ya se comercializa en 11 países Europeos y busca ser líder en la venta de eléctricos. Pero no sólo eso: BYD está estudiando la instalación de una planta de producción de vehículos en el viejo continente ante la gran acepción de sus modelos en el mercado europeos. La compañía que dirige Wang Chuanfu no ha anunciado su ubicación, pero España está en las quinielas.