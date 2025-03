Aviso urgente para los jubilados: lo que va a pasar con tu pensión si no llegas a esta edad

Las personas que se quieran jubilar en España en este 2025 lo tendrán algo más complicado que en 2024. Desde el 1 de enero se ha aumentado de forma progresiva la edad de jubilación conforme a la ley establecida por Zapatero el pasado año 2011. Así que los que quieran acceder a la jubilación ordinaria con 65 años tendrán que cumplir con mayores requisitos para la jubilación. También para los que quieran acogerse a la jubilación anticipada voluntaria, que permite a los españoles adelantar la retirada dos años antes.

Para acceder a la jubilación en 2025 con 65 años, se requerirán 38 años y tres meses de cotización, tres meses más que los que se reclamaban el pasado 2024. Todo ello se debe a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, aprobada en su día por el Gobierno de Zapatero y que amplía de forma progresiva la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Todo ello con el objetivo de hacer viable el sistema de pensiones ante la llegada de la generación baby boom (los nacidos entre 1958 y 1975) a la edad de jubilación.

Esta norma fue defendida en su día por Zapatero con el objetivo de acoplarla al resto de países de la Unión Europea y de evitar una reforma más «brusca y costosa» dentro de diez años. Ahora, más de una década después, otro Gobierno socialista también ha aprobado unas penalizaciones para los españoles que quieran adelantar la jubilación y una serie de bonificaciones para los que opten por demorarla. Todo ello con el objetivo de tener al máximo de gente posible cotizando y hacer sostenible un sistema con muchas aristas.

Los requisitos de los jubilados para solicitar la pensión

De esta manera, para acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años con el 100% de la pensión en 2025, hay que tener 65 años y tres meses cotizados en la vida laboral y los que no puedan cumplir con estos requisitos mínimos tendrán que esperar para retirarse hasta los 66 años y ocho meses. En 2026, los que no cumplan con estas condiciones tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses, mientras que para 2027, última fecha que marca la ley, las personas que no puedan acreditar una cotización previa de 38 años y seis meses cotizados tendrán que esperar hasta los 67 años.

2025: 65 años si tienes 38 años y 3 meses cotizados – 66 años y 8 meses.

2026: 65 años si tienes 38 años y 3 meses cotizados – 66 años y 10 meses.

2027: 65 años si tienes 38 años y 6 meses cotizados – 67 años.

Aun así, las personas que quieran acceder a una pensión contributiva de jubilación tendrán que demostrar una cotización mínima de 15 años, dos de los cuales tienen que estar comprendidos en los 15 años anteriores a la solicitud de la jubilación. Con esta cotización se accederá a un 50% de la base reguladora. Para poder acceder a la jubilación, también se tendrá que estar afiliado a la Seguridad Social.

Aumentan las jubilaciones

Hace unos días, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció un gasto récord en la nómina de pensiones contributivas, que llegó a los 13.455,6 millones de euros por primera vez en la historia. 9.848,4 millones de euros fueron a parar a las pensiones contributivas de jubilación, que superan los seis millones. En el mes de diciembre, desde el Gobierno se informó que se registraron 368.065 nuevas altas en pensiones de jubilación.

Los coeficientes reductores establecidos por ley para las personas que quieran adelantar la jubilación han hecho que las jubilaciones anticipadas ya estén por debajo del 30%, cuando en 2019 superaban el 40% de todas las altas. En el último mes del pasado año se contabilizaron 108.968 jubilaciones anticipadas frente a las 259.019 que se registraron en 2019.

Las bonificaciones para los trabajadores que quieran retrasar su jubilación también han hecho que el número de personas que se acogen a la jubilación demorada suba hasta el 9,3%, quedándose en un total de 34.273. Estos números también han hecho que la edad media de jubilación haya subido hasta los 65,2 años, cuando en el pasado año 2019 era de 64,4 años.