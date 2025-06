El aviso de Hacienda a los propietarios que afecta a la declaración de la renta

El próximo 30 de junio finalizará la campaña de la renta 2024, de modo que son muchos los contribuyentes que ya habrán presentado su declaración. Sin embargo, si eres de las personas que todavía no lo ha hecho, todavía estás a tiempo de beneficiarte del aviso de Hacienda a los propietarios y que afecta a la declaración de la renta. Una deducción que tal vez puedas aplicarte y que conviene conocer bien.

El último aviso lanzado por Hacienda, afecta directamente a los propietarios de vivienda, y en concreto, a aquellos que adquirieron su casa antes de 2013 ya que pueden beneficiarse de una deducción que, aunque ya desaparecida para nuevos compradores, sigue vigente para ciertos casos. Se trata de la deducción por inversión en vivienda habitual, de modo que si todavía no has presentado la declaración puede que te interese comprobar si el programa Renta Web ya te la ha incorporado de forma automática. Para ello es es importante entender bien a qué corresponde esta deducción, los requisitos para su aplicación y en qué casillas deberías fijarte para comprobar que te la han aplicado.

El aviso de Hacienda a los propietarios

La deducción por inversión en vivienda habitual fue, durante años, una de las grandes ventajas fiscales para quienes compraban su primera casa. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2013, esta ayuda desapareció para nuevas adquisiciones. Sólo quienes adquirieron su vivienda habitual antes de esa fecha y ya se beneficiaban de la deducción en ejercicios anteriores pueden seguir aplicándola. Este beneficio fiscal permite deducir hasta un 15% de lo pagado anualmente en hipoteca (capital más intereses), con un tope de 9.040 euros, lo que supone un ahorro máximo de 1.356 euros por año.

No es poca cosa. En tiempos de incertidumbre económica, esta deducción puede suponer un respiro para muchas familias. Pero el problema está en que no siempre se aplica automáticamente, y muchos contribuyentes no saben que deben comprobarlo por su cuenta. De hecho, si en 2012 ya no se incluyó esta deducción en la declaración (aunque la vivienda se comprara antes del 1 de enero de 2013), ya no se puede aplicar ahora. Es decir, hay que cumplir tanto con la fecha de compra como con el historial de haberla deducido en ejercicios pasados.

Los requisitos que no debes pasar por alto

Para poder beneficiarte de esta deducción, es imprescindible cumplir tres condiciones muy concretas: haber adquirido la vivienda antes del 1 de enero de 2013, que esta sea tu residencia habitual y no una segunda residencia o inmueble en alquiler, y haber aplicado la deducción ya en el ejercicio fiscal de 2012 o anteriores. Si se da alguno de estos casos y no se cumplen los requisitos, directamente quedas fuera del beneficio fiscal, por más que estés pagando hipoteca o tengas tu residencia habitual allí.

Además, es importante tener en cuenta que esta deducción no se aplica automáticamente si no se introducen correctamente los datos en el borrador o en la declaración. Aunque Renta Web suele rellenar las casillas correspondientes cuando detecta pagos de hipoteca, es responsabilidad del contribuyente revisar cada apartado y asegurarse de que todo esté en orden.

¿Dónde se refleja esta deducción en la declaración?

Si tienes derecho a la deducción, debes fijarte especialmente en cuatro casillas de la declaración:

Casilla 547: base de la deducción por inversión en vivienda habitual.

base de la deducción por inversión en vivienda habitual. Casilla 548 : cantidades aportadas con derecho a deducción (hasta 9.040 euros).

: cantidades aportadas con derecho a deducción (hasta 9.040 euros). Casilla 549: parte estatal de la deducción.

parte estatal de la deducción. Casilla 550: parte autonómica de la deducción.

Aunque el programa informático rellena estas casillas automáticamente si detecta pagos de hipoteca en los datos económicos, es fundamental que compruebes que todo está bien indicado. También debes conservar los justificantes de los pagos (como recibos bancarios o extractos) por si Hacienda los solicitara en caso de revisión o inspección.

Un aviso que es mejor comprobar

El mensaje de Hacienda a los propietarios no es casual. En los últimos años, la Agencia Tributaria ha intensificado los controles, y ya no se limita a buscar errores en el IRPF. También vigila de cerca operaciones online, pagos en efectivo y transferencias al extranjero. Por eso, cualquier descuido, por pequeño que parezca, puede acabar en sanción. Y en el caso de las deducciones, un olvido puede suponer perder un ahorro considerable.

Así que si todavía no has presentado tu declaración y compraste tu vivienda antes de 2013, es el momento de revisar con calma si puedes aplicar esta deducción. Y si ya la enviaste pero crees que olvidaste incluirla, aún puedes presentar una declaración rectificativa. No dejes pasar la oportunidad de ahorrarte más de mil euros solo por un despiste.

A medida que se acerca el 30 de junio, fecha en la que finaliza la campaña de la renta 2024, es importante no bajar la guardia. Cada año miles de contribuyentes pierden beneficios fiscales por desconocimiento o por confiar ciegamente en los borradores que les proporciona Hacienda. Si eres propietario de una vivienda comprada antes de 2013, revisa bien si puedes aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual. Es una oportunidad que muchos siguen teniendo, pero que pocos recuerdan revisar a tiempo.