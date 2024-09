Aquelarre socialista en RTVE. Los tres consejeros propuestos por el PSOE -eran cuatro, pero no se ha nombrado sustituto desde septiembre de 2022 para el dimitido José Manuel Pérez Tornero- están a la gresca para mantener la presidencia, en el caso de Concepción Cascajosa, para acceder a ella, es la intención de Ramón Colóm, o para retornar al sillón, en el caso de Elena Sánchez -cesada en marzo pasado-.

Las cuchilladas entre ellos hacen imposible que Moncloa haga valer su mayoría junto al consejero del PNV, Juanjo Baños, y a Roberto Lakidain (Sumar). Suman cinco votos y superarían a los tres propuestos por el PP y al díscolo José Manuel Martín Medem (Sumar), por lo que la situación de bloqueo que vive actualmente la cadena pública -pese al éxito de audiencias del programa de David Broncano- tiene como culpable al propio PSOE.

Aunque algunas voces socialistas reclaman que el PP negocie una solución con Moncloa como única vía para acabar con el caos de RTVE, tiene 1.200 millones de euros de presupuesto y trabajan 6.500 personas, la realidad es que bastaría que los tres consejeros del PSOE y los dos de Sumar no fueran cada uno por su lado. Tienen, además, el apoyo de Baños, del PNV. Con él suman seis de nueve.

Pero RTVE está paralizada. Con presidencias interinas desde hace dos años, con puestos clave del Comité de Dirección vacíos desde hace seis meses, y con los tres consejeros del PSOE a la gresca entre ellos.

Elena Sánchez

Presidenta interina de RTVE desde septiembre de 2022 hasta marzo de 2024 en sustitución de Pérez Tornero, forzado a dimitir por Moncloa. «Sangra por la herida», dicen fuentes de la cadena. Elena Sánchez fue destituida en el consejo de finales de marzo a propuesta de Roberto Lakidain (Sumar) y con el voto de Ramón Colóm y Concepción Cascajosa -más los tres del PP-.

«Elena Sánchez desprecia a Cascajosa. Considera que la ha traicionado, pero no la tiene en ningún valor. Pero a Colóm es odio absoluto. Las mayores broncas durante la presidencia de Elena fueron con Colóm no con Cascajosa, a quién no valora en absoluto», explican fuentes internas.

«El caso es que lleva seis meses torpedeando a Cascajosa y de cara al consejo del martes, clave, donde se votaba el cese de Cascajosa, estuvo maniobrando con gente del PP para votar con ellos tres una presidencia rotatoria y cesar a Cascajosa», explican estas fuentes.

«Esa presidencia rotatoria es una jugada de ella para seguir mandando en RTVE. Porque la propuesta era que una presidencia rotatoria por edad de mayor a menor. El primero es Colóm, a quién odia, y tenía preparado un dosier contra él para obligarle a dimitir», señalan estas fuentes.

«Ya se publicó hace tiempo parte de ese dosier contra Colóm. Tiene problemas económicos y pensaba que le podría torcer el brazo fácilmente. ¿Quién es el siguiente a Colóm? Martín Medem, su hombre de confianza, su fiel escudero en el consejo», explican.

En efecto, Martín Medem es el apoyo de Elena Sánchez en el consejo -fue el único que votó en contra de su cese en el consejo de finales de marzo-. Votan juntos siempre y para el consejo de este martes Elena Sánchez delegó el voto en Medem ya que ella estaba ausente -en el Festival de San Sebastián de jurado-. Algunas fuentes señalan que Medem habría renunciado a su turno de presidente.

Finalmente la estrategia de este martes le salió mal. «Cascajosa sabía de los movimientos de Elena Sánchez con la gente del PP desde hace días», explican fuentes al tanto de la operación. Así que se preparó para frenar la operación: en el consejo del martes pidió el voto secreto y al no poder hacerlo porque Elena Sánchez y Ramón Colóm estaban ausentes, el reglamento le permite suspender la votación. «Lo único que consigue es ganar un poco de tiempo para que Moncloa decida qué hacer», señalan fuentes internas.

Ramón Colóm

Va totalmente por libre. Llegó a proponerse él mismo como presidente de RTVE en el consejo que hizo presidenta a Elena Sánchez en 2022. Ha coqueteado con el PP para votar a favor de una presidencia rotatoria que le haría presidente por seis meses. Y ahora está con Cascajosa porque le ha dado poder para negociar con productoras la compra de programas para la cadena, a falta de nombrar un director de Contenidos.

«En Moncloa no se fían de él. Cascajosa ha tratado de ganárselo dejándole hacer, aunque la norma prohíbe a los consejeros hacer lo que está haciendo. Ahora está con Cascajosa, pero mañana vete a saber», explican estas fuentes.

Cascajosa

Presidenta interina provisional desde marzo de 2024. Fue elegida con un pacto con los consejeros del PP a cambio de estar seis meses en el cargo. Este jueves cumple el plazo. Durante la etapa de presidencia de Elena Sánchez se movilizó en Moncloa para sustituirla, después de que en Presidencia del Gobierno constataran que no se iba a dejar guiar. La contratación del programa de David Broncano y el cese del director de Contenidos, José Pablo López, fueron las gotas que colmaron el vaso para forzar el cese de Elena Sánchez y el nombramiento de Cascajosa.

Ahora busca mantenerse en la presidencia como única vía para que Moncloa retenga el poder en RTVE. No está fácil y todo apunta a que el Gobierno podría aprobar un real decreto para nombrar un administrador único, figura también controvertida. El Gobierno tendría que hilar fino para justificar este paso y luego tendría que tener los apoyos en el Congreso para convalidar el real decreto. Pero otra solución parece aún más difícil sin un pacto con el PP, que no quiere negociar con el PSOE después de lo ocurrido en el Banco de España.