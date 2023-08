El alza del turismo impacta en el sector textil: un 8% más de ventas en rebajas y sin grandes descuentos

El alza del turismo durante este verano ha tenido un impacto positivo en el sector textil. En concreto, las ventas han aumentado entre un 5% y un 8%, durante la campaña en comparación con el año anterior, según explica a OKDIARIO Eduardo Zamacola, presidente de Acotex (Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel).

La patronal textil asegura que las ventas del sector han sido superiores en Madrid y las zonas de costa, donde el turismo es más abundante en verano. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), España ha recibido 8,3 millones de turistas internacionales en junio -último dato disponible-, un 10,9% más que en el mismo mes de 2022. Por nacionalidad, británicos, alemanes y franceses son los viajeros que más visitan nuestro país.

Por otro lado, Acotex señala que las rebajas han ido según se preveía antes de que comenzaran. «La temporada de primavera-verano ha ido relativamente bien y el único mes que cayeron las ventas fue en mayo, pero el resto de meses de 2023 las ventas han crecido», afirma Zamacola.

Pocos descuentos

Pese al buen desempeño de las ventas, las empresas del sector textil no han hecho grandes rebajas debido a la situación que atraviesan. «Las ventas que han sido relativamente buenas en la primera mitad del año, a esto se suma que debido a la inflación las marcas no han podido hacer descuentos muy agresivos: primero porque no les hacía falta porque no tenían muchísimo stock y en segundo lugar para no vender a pérdidas», matiza.

Al respecto, Zamacola apunta que el fuerte incremento de costes que ha sufrido el sector textil -por el encarecimiento de la energía, las materias primas y los combustibles- ha llevado a las empresas a hacer descuentos muy moderados. Pese a ello, «los clientes no ha reaccionado mal», dice.

«Normalmente se empieza con un descuento de un 25% y luego son más agresivos. El 50% se pone muy rápido y hay algunos que incluso llegan al 70%. Este año, hemos visto que se han mantenido mucho tiempo los descuentos iniciales, los de 25% o 35% y al final se ha liquidado con 50% y no ha ido mucho más allá».

Por su parte, Inditex, el gigante fundado por Amancio Ortega, ha mantenido la misma tónica que el resto del sector, aplicando descuentos poco agresivos en las rebajas de verano. Según han informado a OKDIARIO fuentes conocedoras, la buena evolución de las ventas durante la temporada primavera-verano y el alza de los costes han hecho que la cadenas de moda no se lance a hacer grandes descuentos para deshacerse del stock.

La matriz de Zara ha aumentado un 16% las ventas en tienda y online entre el 1 de mayo y el 4 de junio respecto al mismo periodo de 2022. Por ello, Inditex cuenta con «saldo bajo de mercancía acumulada en sus almacenes y se descartan grandes descuentos», aseguran las citadas fuentes.