El alimento de Mercadona que están recomendando hasta los médicos. Sus propiedades nutricionales son de locos

Comer bien no es una tarea sencilla. Muchas veces nuestra alimentación se ve afectada por factores que nos impiden seguir una dieta equilibrada. Uno de ellos, y quizás el más relevante, es la falta de tiempo. No poder dedicarle horas a la cocina y a planificar bien lo que vamos a comer nos lleva a recurrir a opciones rápidas y, en muchos casos, de escaso valor nutricional. Sin embargo Mercadona tiene una solución si deseas un buen alimento con grandes propiedades nutricionales que incluso los médicos recomiendan.

El alimento de Mercadona recomendado por médicos

A la hora de elegir los mejores alimentos no siempre acertamos debido, como hemos dicho, a esa falta de tiempo que siempre tenemos, pero además, también influye la falta de conocimiento. No podemos ser expertos en todo por lo que, aunque sí que tengamos tiempo, puede que simplemente no sepamos cómo diseñar una alimentación saludable, dándole más peso a unos alimentos y dejando de lado otros.

En la cocina, existen ciertos elementos que todos reconocen como fundamentales, y entre los que están como no, frutas, verduras, hortalizas y productos similares. Sin embargo, hay otro grupo de alimentos que también juega un papel clave en la nutrición óptima: los hongos. Entre ellos, destacan con diferencia las setas y los champiñones, que son ampliamente populares.

Las propiedades nutritivas de las setas como las de Mercadona

Hay un amplio acuerdo científico sobre las muchas bondades del hongo comestible (aunque cuidado con los que no lo son porque pueden ser mortales) y es que podrían definirse como «pequeñas cápsulas» que a pesar de su pequeño tamaño, contienen una gran variedad de propiedades nutricionales que mejoran nuestro organismo. Por ejemplo, hidratos de carbono y fibra. Además, también pueden ayudar a disminuir las reservas excesivas de grasa.

A todo lo mencionado cabe sumarle que apenas tienes calorías (unas 30 por cada 100 gramos). Además, los puedes preparar para infinidad de recetas tanto de platos principales o para acompañar, e incluso famosa es la tortilla con champiñones o con setas. Así que si deseas beneficiarte de todo lo mencionado, aprovecha ahora que Mercadona ha lanzado su “Mix de Setas Intenso”, una bandeja en la que tenemos una variedad de setas y champiñones y que será sin duda la solución más sencilla que tienes disponible para introducir este rico alimento en tu dieta.

De este modo, de forma sencilla, puedes encontrar en tu tienda de Mercadona, esta bandeja con setas que se vende a un precio de 4,45 euros, y con cuatro variedades de setas llenas de propiedades nutritivas y aptas, como decimos, para todo tipo de platos.