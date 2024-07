Caos en los aeropuertos en plena operación salida de las vacaciones de la segunda quincena de julio. Aena ha informado de que han sufrido una incidencia en su sistema informático, lo que está provocando alteraciones en los sistemas y en los aeropuertos de toda la red en España. La consecuencia más directa es que los vuelos están sufriendo retrasos.

De momento se desconoce el alcance de la incidencia, pero no todos los aeropuertos están afectados de la misma manera. Los vuelos ya sufren retrasos pero Aena ha asegurado, a través de una alerta en la red social X (antes Twitter), que las operaciones se están desarrollando con los sistemas manuales.

Por otro lado, Aena ha defendido que están trabajando con celeridad y máxima urgencia para solucionar lo antes posible la incidencia y que afecte lo menos posible a los usuarios. Los problemas no están afectando a todos los aeropuertos por igual pero sí que puede ser grave si continúa. Y es que coincide con la temporada estival, un periodo de gran afluencia en los aeropuertos españoles.

«La incidencia técnica global está afectando, sobre todo, a facturación y a los puntos de información al pasajero, pero ya se están levantando en contingencia algunos sistemas», ha informado Aena.

Además del aeropuerto de Madrid, también están sufriendo retrasos e incidencias un gran número de aeropuertos a nivel global. Entre otros, está el de Berlín (Alemania), Amsterdam (Países Bajos), Brisbane (Australia) o Edimburgo (Escocia).

La causa de esta caída se debe a un fallo en el sistema Microsoft a nivel global. El problema también ha afectado a bancos y medios de comunicación, tal y como informa el portal Downdetector, monitoreador de interrupciones. Los problemas se están dando desde la noche de este jueves en distintas aplicaciones de la empresa norteamericana. Estas contrariedades comenzaron en Estados Unidos y se extendieron en el resto de países del mundo conforme ha avanzado la noche. El fallo podría haberse debido a un problema con la actualización de CrowdStrike, servicio de seguridad de la empresa norteamericana.

No solamente Aena, sino que las cadenas de televisión Sky, la Bolsa de Valores de Londres y compañías de ferrocarriles británicas, entre otras empresas, se han visto obligados a sufrir interrupciones en su trabajo habitual por culpa del error informático.

El presidente ejecutivo de la cadena británica, David Rhodes, explicó que la empresa «no ha podido transmitir televisión en vivo esta mañana». Por ahora, sólo se disculpan «por la interrupción». «Estamos trabajando arduamente para restaurar todos los servicios», dice el máximo responsable de Sky News.

.@SkyNews have not been able to broadcast live TV this morning, currently telling viewers that we apologise for the interruption. Much of our news report is still available online, and we are working hard to restore all services.

— David Rhodes (@davidgrayrhodes) July 19, 2024