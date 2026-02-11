Air Europa logra dos premios en el reto sostenible de SkyTeam “The Aviation Challenge”

Air Europa ha logrado dos galardones en la cuarta edición de “The Aviation Challenge” (TAC), el reto global de la alianza SkyTeam que busca contribuir a generar un impacto medible que propicie un futuro más sostenible para la industria de la aviación. La aerolínea, que fue nominada en cuatro categorías, ha obtenido el galardón de Operaciones de Vuelo dentro de la categoría de Premios de Impacto Directo, así como el de Excelencia en Formación y Desarrollo en Sostenibilidad, en la categoría de Premios a la Transformación Organizacional.

El primero de estos reconocimientos pone en valor, según el jurado de los premios, la optimización integrada de vuelos a través de la combinación aplicada de diferentes iniciativas. Entre ellas destacan la selección de flota por su rendimiento, la planificación en tiempo real y el empleo de la tecnología OptiClimb, con la que se reduce el consumo de combustible en la fase de ascenso de los aviones gracias a la toma de decisiones basada en los datos operativos y meteorológicos más actualizados. Gracias a ello y junto a la coordinación con el IOC de Air Europa (Centro de Operaciones Integrado), es posible reducir las emisiones de manera notable. La aerolínea estima que, gracias a OptiClimb, se están ahorrando anualmente 3.000 toneladas de combustible, al tiempo que se evita generar más de 10.000 toneladas de CO₂.

En cuanto al premio de Excelencia en Formación y Desarrollo en Sostenibilidad, se ha valorado especialmente el programa que Air Europa lanzó en 2025 con un enfoque integral en ESG (criterios ambientales, de sostenibilidad y de gobernanza) que busca incorporar la sostenibilidad en todas las áreas de la aerolínea. Como parte de la estrategia general de la compañía por el fomento de una cultura responsable y sostenible, la iniciativa trata de asegurar que cada empleado sea consciente de su rol en la consecución de los objetivos ambientales y sociales. La formación impartida combina módulos online con talleres presenciales, promoviendo la concienciación sobre la gestión ambiental, la economía circular, los derechos humanos, la diversidad, la inclusión y las prácticas empresariales sostenibles.

Para mostrar estos avances operativos, Air Europa Express unió Madrid y Las Palmas el pasado 29 de septiembre con un vuelo optimizado para reducir las emisiones y el impacto medioambiental, mientras que el 22 de octubre, Air Europa operó su conexión entre la capital española y Sao Paulo aplicando avances similares a bordo de un Boeing 787 Dreamliner. En ambos casos, se desarrollaron diversas medidas de eficiencia y sostenibilidad, como el uso de carburante sostenible para aviación (SAF), el cálculo de las rutas más eficientes, el rodaje de salida y llegada de las aeronaves haciendo uso de un solo motor, el empleo de recipientes reutilizables, la utilización de vehículos eléctricos de Groundforce para las tareas en tierra, o la activación de una oficina situada estratégicamente para facilitar el acceso a pie de las tripulaciones, entre otras.

The Aviation Challenge

TAC es una iniciativa global diseñada para ayudar a acelerar la innovación sostenible y el aprendizaje compartido en la industria de la aviación a través de una competencia amistosa y un impacto medible. En su cuarto año, se ha convertido en una plataforma para la acción en el mundo real, que en esta ocasión ha reunido a 22 aerolíneas para probar, implementar y ampliar soluciones sostenibles en las operaciones de vuelo y en tierra. Todas ellas han buscado llevar a cabo los vuelos más sostenibles posibles, al tiempo que abordaban áreas clave como la reducción de emisiones, la eficiencia del combustible y la gestión de residuos.

El verdadero objetivo de TAC va más allá de la competición y del rendimiento operativo: este proyecto trata de generar soluciones escalables que puedan implementarse en todo el sector para ayudar a crear un futuro más responsable y resiliente para los viajes aéreos globales y el mundo que conecta con ellos.