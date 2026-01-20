Unión de Uniones, la segunda organización de agricultores y ganaderos más representativa de España, ha exigido a todos los parlamentarios europeos a través de una carta formal que voten a favor de la remisión del acuerdo de la Unión Europea (UE) con los países del Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para su paralización.

La organización ya ha defendido en repetidas ocasiones que aún hay tiempo de frenar el acuerdo, por lo que no tira la toalla. Por ello, los representantes de los agricultores consideram que la petición de dictamen al TJUE sobre el acuerdo con Mercosur servirá para «ganar tiempo.

Además, la asociación considera que llevar el tema ante la Justicia europea permitirá clarificar el marco jurídico y evitar decisiones irreversibles». Además, estos trabajadores del sector primario han asegurado que esta decisión «ayudaría a crecer a la economía española».

Los agricultores y el acuerdo con Mercosur

Por otra parte, Unión de Uniones ha afirmado que, aunque la Unión Europea ha avanzado recientemente en la tramitación de un reglamento interno de salvaguardas agrícolas vinculado al acuerdo de la UE con Mercosur, dicho reglamento no está aún definitivamente aprobado.

«Queremos transparencia y un acuerdo comercial que lo haga con todas las garantías, sin saltarse las reglas del juego», ha comentado el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés. Finalmente, la organización ha insistido en la importancia de seguir trabajando para alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes.

Los agricultores y ganaderos han protagonizado numerosas manifestaciones desde la aprobación del acuerdo. De hecho, estos productores han llegado a paralizar carreteras durante más de un día en algunas partes de España para tratar de evitar que el pacto con Mercosur salga adelante. Por el momento, las autoridades europeas siguen convencidas de que lo acordado es positivo para la economía.