La segunda asociación de agricultores más representativa de España, Unión de Uniones, ha denunciado este jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el de Transición Ecológica; ha dejado de ejecutar 2.950 millones de euros de los programados para el campo en 2022 y 2023. En concreto, la partida que se ha quedado sin gastar es la de la agricultura, medio rural, medio ambiente y agua.

Así, Unión de Uniones lamenta que, en los años más duros de la crisis agraria, el Ejecutivo haya desaprovechado 2.590 millones de euros que estaban en sus presupuestos.

La asociación agraria afirma que se hace «eco de esta cifra que se desprende de los datos de ejecución presupuestaria de la Intervención General del Estado», a los que la organización ha tenido acceso, y se refieren al volumen de obligaciones contraídas respecto de los créditos definitivos con los que contaban estos dos departamentos.

Tras un análisis, se han destacado solo aquellos capítulos operativos, prescindiendo de relativos a personal, corrientes y financieros, de los programas con interés para el sector agrario.

El Gobierno se olvida de los agricultores

Así, en los programas agrarios del Ministerio de Agricultura, que dirige Luis Planas, se habrían dejado de ejecutar 537 millones de euros en 2022 y 1.157 millones de euros en 2023. Por su parte, el Ministerio de Teresa Ribera habría desaprovechado en medidas de medio rural 21 millones de euros en 2022 y otros 33 millones en 2023; en medioambiente, clima y biodiversidad 53 millones en 2022 y 267 en 2023 y en política de agua 229 millones de euros en 2022 y 290 en 2023.

La suma de estas cantidades, de las que podían disponer ambos ministerios, pero que no consumieron, suman 2.587 millones de euros. No obstante, conviene aclarar que, si la comparación se realiza, no sobre las obligaciones comprometidas, sino sobre los pagos efectivamente realizados, la cifra no ejecutada se eleva a más de 6.250 millones de euros.

En lo que respecta al Ministerio de Agricultura, en el conjunto de ambos ejercicios, los programas en los que cuantitativamente la cantidad sin ejecutar es mayor es en la regulación de mercados, que como medida más importante recoge las ayudas PAC, con 893 millones de euros sin comprometer, y en las medidas de desarrollo rural, con 649 millones de euros.

En cuanto a capítulos presupuestarios, el de Inversiones resulta el más afectado por las deficiencias de ejecución. Para el Ministerio de Agricultura se dejó sin ejecutar un 17% en 2022 y un 25% en 2023; mientras que las inversiones del Ministerio de Transición Ecológica, por su parte, se quedaron sin realizar en un 29% en 2022 y en un 38% en 2023.

Unión de Uniones incide en que este dinero prometido por el Gobierno se ha quedado sin gastar durante 2022 y 2023, coincidiendo con lo más duro de la crisis pasada por agricultores y ganaderos «y que aún colea».

La organización apunta que ha presentado propuestas de mejora al acuerdo suscrito con el Ministerio de las 43 medidas, tales como aumentar la dotación para ayudas a la EHE o un apoyo directo a las explotaciones de olivar y viñedo, que hasta ahora han quedado fuera de las medidas puestas en marcha. «Será difícil creer que no se ponen en marcha porque no haya dinero si al final del ejercicio acaban sobrando cientos de millones de euros», concluyen.