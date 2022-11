Los agricultores cargan contra la nueva PAC (Política Agraria Común), que entrará en vigor el próximo 1 de enero. Durante meses, los profesionales del campo han denunciado que la norma se ha hecho a sus espaldas, pese a que es a ellos a quienes más les afecta. Fuentes de Asaja (Asociación de Jóvenes Agricultores) aseguran a OKDIARIO que «cuenta con 5.000 millones menos de ayudas y se centra más en sancionar a los agricultores que en ayudarles; con ella bajará la producción y aumentará nuestro gasto».

El campo español muestra su total rechazo a la nueva PAC. «Este Gobierno se está cargando el sector, que está asfixiado por los altos costes y los bajos precios a los que vendemos nuestros productos», lamentan desde la asociación. Asimismo, añaden que se sienten engañados porque no han formado parte del proceso de elaboración de la norma y critican que las administraciones europeas y nacionales se estén dejando aconsejar por «ecologistas radicales».

Al respecto, Milagros Marcos, portavoz de Agricultura del PP, critica que el Gobierno no haya aprovechado la «oportunidad histórica» que suponen los fondos europeos para modernizar el campo español. La política remarca que la PAC que ha negociado el Ejecutivo no es la que quieren las comunidades autónomas, ni la que necesitan los agricultores y ganaderos y que, además, «no compensa las pérdidas de rentas, que es para lo que nació. Es más compleja, tiene menos dinero y más exigencias ambientales que provocarán la caída de producción y el aumento de gasto».

Por otro lado, una de las cuestiones más criticadas por el sector agrario es la digitalización. Desde Asaja se quejan de que la PAC, en lugar de simplificar los trámites burocráticos para solicitar las ayudas, la complica más, porque es totalmente digital. Para contextualizar, añaden que el Ministerio de Agricultura es conocedor de que la edad de los agricultores españoles es avanzada: el 53% está entre los 40 y 65 años y el 38% tiene más de 65 años.

Claves

La nueva PAC (2023-2027), que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2023 y no podrá solicitarse hasta el 1 de marzo del próximo año, traerá consigo muchos cambios para los agricultores y ganaderos españoles. Entre las principales novedades están que la ayuda máxima por explotación será de 100.000 euros y que las regiones productivas serán 20 y no 50 como eran hasta ahora. Esto se refiere a la manera de agrupar las comarcas agrarias con características similares.

Los beneficiarios de la PAC tendrán que cumplir prácticas más estrictas que nunca en materia de sostenibilidad: no podrán quemar rastrojos, deberán proteger humedales, tendrá que crear franjas de protección en los márgenes de los ríos y deberán reducir el riesgo de degradación y erosión del suelo, entre otras.

Las ayudas se repartirán entre cinco categorías: las tierras de regadío, las de secano, los cultivos permanentes, los pastos permanentes y la Región balear -ésta para compensar los costes más elevados por insularidad-. Por otro lado, también se darán ayudas asociadas para sectores con mayores dificultades como el de frutas y hortalizas, vino, y apicultura, así como al sector ganadero extensivo, a los cultivos proteicos o al olivar tradicional.