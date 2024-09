Adiós al vello: Mercadona conquista a sus clientas con este producto de depilación

¿Buscas un producto que te permita decir adiós al vello de forma eficaz y sin la necesidad de tener que gastar en tratamientos de depilación? O tal vez quieras depilarte en casa de forma sencilla y rápida. En este sentido, Mercadona cuenta con una buena gama de productos de depilación que se renovaba recientemente y en la que podemos encontrar de todo, desde cremas depilatorias hasta bandas de cera. Sin embargo, hay un producto en concreto que está arrasando, dada no sólo su eficacia sino también lo fácil que resulta a la hora de usarlo así que toma nota, porque te presentamos el producto de depilación que arrasa en Mercadona.

La famosa cadena valenciana sigue en boca de todos estos días, debido a la moda viral de ir a ligar a sus establecimientos. Sin embargo, esto no quiere decir que no deje de destacar por sus productos de calidad y si nos centramos en su sección de cuidado facial y corporal, podemos encontrar el producto más indicado para acabar con el vello corporal y lucir una piel suave y cuidada. Se trata de una maquinilla de depilación, quizás uno de los métodos más rápidos cuando se trata de depilarse, al que se le suma además un gel indicado también para pieles sensibles. ¿Quieres conocer más sobre este producto de depilación que arrasa en Mercadona? Pues sigue leyendo porque te ofrecemos todos los detalles y además, te descubrimos el resto de la gama de depilación de este supermercado.

El producto de depilación que triunfa en Mercadona

Cuando se trata de pensar en cuidado y belleza de la piel, la depilación es algo que destaca de forma especial. Y si buscas poder lucir una piel suave y bien depilada, Mercadona tiene lo necesario para que lo consigas gracias a un nuevo producto de depilación que todas sus clientas ya compran.

La maquinilla perfecta para un depilado impecable

Cuando se trata de depilación, contar con una maquinilla de calidad es esencial para lograr resultados óptimos. Mercadona lo sabe, y por eso ofrece una maquinilla que no sólo resulta efectiva, sino que también está diseñada pensando en la comodidad y seguridad de sus usuarias.

Se trata de la maquinilla de depilación recargable Deliplus Body System 6 hojas, que incluye un mango de goma antideslizante, lo que permite un manejo firme y preciso, evitando accidentes durante el rasurado. Además, su cabezal basculante y flexible, con 6 hojas que se adaptan fácilmente a todas las curvas del cuerpo, asegura un depilado apurado y uniforme, incluso en las zonas más difíciles. Y para mayor higiene, la maquinilla viene con un cubre cabezal, una ventosa para la ducha que facilita su almacenamiento y un estuche protector, ideal para llevarla de viaje.

Pero eso no es todo, la maquinilla de Mercadona no viene sola. En la misma línea, también está disponible una caja de recambios para que no te falte tu herramienta de belleza favorita. Estos recambios cuentan con cabezales que contienen bandas lubricantes con Aloe Vera, Aceite de Argán y Aceite de Aguacate, ingredientes que no solo facilitan el deslizamiento de la cuchilla, sino que también cuidan tu piel durante el proceso de depilación.

La maquinilla tiene un precio de 5 euros y la caja de recambios también cuesta 5 euros.

Gel depilatorio: el aliado perfecto para una piel suave

Para complementar el uso de la maquinilla, Mercadona ha desarrollado un gel depilatorio que es especialmente indicado para facilitar el deslizamiento de la cuchilla, reduciendo la fricción y protegiendo la piel de irritaciones. Su fórmula, enriquecida con aceite de almendra dulce y vitamina E, no sólo hace que el proceso sea más suave, sino que también deja la piel hidratada y con una sensación sedosa, lo que lo convierte en una opción ideal para pieles sensibles.

El uso de este gel es muy sencillo: primero, debes humedecer la piel y la cuchilla con agua templada. Luego, aplica el gel sobre la piel mojada, asegurándote de cubrir bien las zonas a depilar. Procede a rasurar como de costumbre y, al terminar, aclara la piel con agua para eliminar cualquier resto de producto. Este sencillo ritual te permitirá disfrutar de una piel suave y libre de vello en pocos minutos. El precio del gel es de 2,60 euros.

Otros productos para depilarte de Mercadona

Además de la maquinilla y el gel depilatorio, Mercadona ofrece una variedad de productos diseñados para cubrir todas las necesidades de depilación. Aquí te presentamos algunos de ellos:

Bandas de cera facial: formuladas con extracto de orquídea y bambú, estas bandas son perfectas para depilar las zonas pequeñas del rostro. Vienen con 16 bandas y 2 toallitas postdepilación para un acabado perfecto.

Bandas de cera especial piernas: también con extracto de orquídea, estas bandas están diseñadas para las piernas. Contienen 20 bandas y 2 toallitas postdepilación que garantizan una piel suave y libre de vello.

Cera caliente Depil Corporal: ideal para una depilación más profunda, este formato con asa es apto para microondas y viene con 250g de cera, 2 espátulas (facial y corporal) y 2 toallitas postdepilación.

Cera profesional en perlas: para las más exigentes, estas perlas deben ser derretidas en una cazuela o calentador eléctrico, ofreciendo una experiencia de depilación más profesional.

Cera caliente en cazuelita: con aceite de argán y cera de abejas, esta cera es ideal para zonas pequeñas como ingles, axilas y rostro. Suavemente perfumada, es perfecta para una depilación precisa y efectiva.

Crema depilatoria Depil Facial: diseñada para pieles sensibles, esta crema elimina el vello facial en solo 3-5 minutos, dejando la piel suave y cuidada.

Crema depilatoria Depil Mujer: indicada para eliminar el vello corporal, esta crema es ideal para pieles sensibles, gracias a su contenido en Manteca de Karité y Aceite de Almendras.

Crema depilatoria Depil Men: especialmente formulada para la piel masculina, esta crema con complejo revitalizante y tecnología odour control garantiza una depilación efectiva y agradable.

Maquinilla Body 2 Depil: con banda lubricante de vitamina E, Aloe Vera y aceite de argán, esta maquinilla asegura un rasurado apurado y suave. Su cabezal basculante y mango antideslizante la hacen perfecta para un uso cómodo y seguro.

Cada uno de estos productos ha sido diseñado pensando en ofrecer la mejor experiencia de depilación posible, adaptándose a diferentes necesidades y preferencias. Así que, ya sea que prefieras la cera, la crema depilatoria o la clásica maquinilla, Mercadona tiene el producto ideal para ti. ¡Despídete del vello y da la bienvenida a una piel suave y sedosa!.