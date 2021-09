La iluminación es uno de los aspectos más importantes dentro de un hogar, y especialmente para los más pequeños hay soluciones que son muy interesantes por muchos motivos. Hoy te mostramos una lámpara de Ikea que es perfecta para despedirse de los miedos nocturnos de los niños, ¡se sentirán genial con ella!.

Ikea es una de las tiendas especializadas en decoración que más éxito tiene en ventas en nuestro país, y son muchos los artículos de iluminación que se pueden encontrar en su catálogo. Se trata de la lámpara de mesa Pelarboj y tiene forma de lápiz.

Así es la lámpara de Ikea que acabará con los miedos nocturnos infantiles

Esta lámpara es ideal tanto como luz de ambiente como a nivel decorativo, por lo que los más pequeños dormirán con la tranquilidad de saber que tienen ahí esa pequeña luz que les guiará en cualquier momento de la noche. Algo que encantará a niños y niñas es que pueden elegir de qué color quieren la luz o pueden configurar la lámpara para que vaya alternando colores de forma automática.

Gracias a su innovador diseño, esta maravilla de lámpara de Ikea se puede fijar tanto en posición horizontal como en vertical, e incluye un cargador en su interior, desenroscando la parte inferior. Además, tiene iluminación LED integrada y una vida útil de unas 25.000 horas, por lo que puede durar unos 20 años en un cálculo de tener la luz encendida unas tres horas al día.

Por supuesto, esta lámpara ha superado todas las pruebas de seguridad más estrictas a nivel mundial para garantizar la seguridad de los más pequeños y proporcionar así tranquilidad a todo el entorno familiar. Además, siguiendo la línea segura de no perjudicar a sus usuarios, tampoco contiene ninguna sustancia química que pueda ser nociva para la salud. Su uso se recomienda para niños y niñas de entre 3 y 14 años.

Por último, se trata de una lámpara de bajo voltaje que no calienta su superficie cuando está encendida y que tampoco contiene partes pequeñas, ganchos ni aberturas. Sí hay que tener cuidado con los cables, ya que siempre pueden suponer un riesgo de asfixia para los más pequeños, así que debes mantenerlos lejos de su alcance, especialmente en el caso de los más pequeños que no tengan aún la responsabilidad de no jugar con ellos.