Ikea es la tienda de decoración más famosa del mundo, y en nuestro país es sin duda un éxito y líder de ventas, especialmente gracias a los grandes descuentos que ofrece en muchas ocasiones. Hoy te mostramos algunos de los chollos del outlet de Ikea que no te puedes perder, artículos muy interesantes a precios realmente bajos.

La tienda sueca tiene todo el año un outlet en el que se van añadiendo artículos en diferentes épocas, y sin duda se trata de una sección para no perder detalle ya que hay tanto muebles como artículos de decoración, textiles, menaje, etc. Muchas gangas que no se pueden dejar escapar.

Chollazos en el outlet de Ikea que tienes que aprovechar

Uno de los grandes clásicos de Ikea es la mesa Lack, la cual tienen en diferentes tamaños y que puedes encontrar por tan solo 7€ en el más pequeño (55x55cm), perfecta para poner al lado del sillón y utilizar como mesa auxiliar.

Resulta muy interesante también el banco con pérgola SVANÖ, ideal para diferentes espacios y que se puede comprar por tan solo 59€, lo que supone un gran descuento ya que su precio original era de 99€. En el outlet de Ikea también hay diferentes sillas de comedor por precios entre 39-50€, tanto básicas como más elegantes.

En los textiles es en donde más piezas encontramos con estos descuentos especiales, tanto en cortinas como muy especialmente en alfombras y cojines. Además, hay piezas en diferentes diseños, por lo que podrás encontrar el que más encaje con tus gustos y necesidades.

Si quieres algo especial para decorar cualquier estancia de tu hogar, las láminas y cuadros de Ikea son una excelente opción, más aún las que se pueden conseguir en el outlet. Así, desde tan solo cuatro euros están disponibles láminas con diseños muy bonitos.

No falta en el outlet de Ikea menaje de cocina, sin duda una de las categorías más vendidas dentro del gigante sueco. Cuencos, platos o fuentes están entre el menaje con descuento. Para el cuarto de baño encontramos únicamente un set de 3 piezas para poner la pastilla de jabón, el jabón líquido y el vaso para el cepillo de dientes, todo por tan solo 4 euros.