Adiós a los labios cortados: desde que uso éste producto de Mercadona parece que llevo ácido hialurónico

Tener los labios secos y agrietados es algo que suele no sólo generar molestia física o de hecho, los labios te pueden llegar a doler cuando los humedeces o sonríes, sino también estética ya que impide que podamos lucir un bonito labial de un color que nos guste o sencillamente no nos queda bien o no dura. Es importante entonces que cuidemos bien los labios y para ello, nada mejor que el producto de Mercadona que marcará la diferencia e incluso hará que parezca que llevas ácido hialurónico.

Se trata en concreto, del Pack tratamiento labial Kiss Me, un set que incluye exfoliante, mascarilla y brillo de labios y que te permite en sólo tres pasos, y por diez euros, el poder tener unos labios suaves, jugosos y con un efecto visual que podríamos comparar con el resultado de un relleno con ácido hialurónico. Yo ya lo he puesto a prueba y tengo que decirte que los resultados son increíbles. Toma nota entonces, porque a continuación te explico qué tiene de especial este pack, cómo se utiliza y por qué se ha ganado un hueco fijo en mi rutina de cuidado. Si tú también estás cansada de los labios resecos y apagados, sigue leyendo, porque este producto económico y accesible podría ser tu nuevo imprescindible.

El producto de Mercadona para lucir labios espectaculares

Lo que diferencia al Pack tratamiento labial Kiss Me de Mercadona de otros productos del mercado es que no se queda en una simple hidratación superficial. Su enfoque en tres fases (exfoliar, nutrir y embellecer) trata los labios de forma integral. Y eso, créeme, se nota desde la primera semana.

Exfoliante labial

El primer paso del tratamiento es un exfoliante labial suave pero efectivo, presentado en un envase de 17g con un aplicador de silicona (aunque también puedes usar los dedos). Su función es eliminar la piel muerta que, muchas veces, es la culpable de que los labios se vean apagados y cuarteados. Contiene ingredientes como sucrosa, ceras microcristalinas y aceites minerales, que exfolian sin agredir y dejan los labios perfectamente preparados para absorber mejor los productos siguientes.

Mi consejo: úsalo dos o tres veces por semana. Aplica una pequeña cantidad, masajea con movimientos circulares y enjuaga con agua tibia. Desde la primera aplicación notarás la suavidad, como si quitaras un velo seco y revelaras unos labios nuevos debajo.

Mascarilla labial

El segundo paso es una mascarilla labial intensiva que viene en formato de 15g. Se trata de un producto nutritivo que penetra en profundidad para reparar, proteger y devolver la elasticidad a los labios. Su textura es algo más densa que un bálsamo tradicional, y eso es precisamente lo que me encanta: se queda un rato actuando y se nota que trabaja en serio.

Está formulada con ingredientes como ethylhexyl palmitate, polyamide-8 y otras sustancias emolientes que aportan una sensación de confort inmediata. Puedes aplicarla por la noche y dejar que actúe mientras duermes o usarla durante el día como tratamiento intensivo.

Yo la uso cada noche antes de dormir y, sinceramente, desde que lo hago, mis labios ya no se levantan partidos por la mañana. Incluso cuando hace frío, se mantienen suaves, sin esa molesta sensación de tirantez o picor.

Brillo de labios

Por último, el paso más coqueto del pack: el brillo labial, también de 15g, que no sólo aporta un toque de color muy sutil y bonito, sino que da un acabado jugoso y saludable que embellece los labios al instante. Tiene un aplicador metálico que refresca al contacto y distribuye el producto de forma uniforme.

No es pegajoso, no huele demasiado fuerte y tampoco reseca. A diferencia de otros glosses, este parece actuar también como una capa protectora frente al viento y al frío. Lo uso a diario, incluso encima de mi barra de labios habitual, y siempre mejora el aspecto general. Tiene ese efecto “labio recién rellenado” sin pasar por la clínica.

Resultados visibles en poco tiempo

Una de las cosas que más me sorprendió fue cómo mejoraron mis labios en solo unos días. Ya no tenía pielecitas sueltas, no se me cortaban a primera hora de la mañana, y la textura se volvió tan lisa y uniforme que el pintalabios me duraba más y se aplicaba mejor.

Además, visualmente se ven más voluminosos. No tienen volumen real, por supuesto, pero el acabado brillante y la buena hidratación dan ese efecto óptico de grosor que se asocia al ácido hialurónico. El resultado: labios saludables, bonitos y muy bien cuidados.

Y lo mejor de todo es que el pack entero cuesta sólo 10 euros. No es algo que tengas que comprar cada mes, porque cunde bastante. Con un uso regular, puedes tener labios perfectos durante todo el invierno y parte de la primavera sin necesidad de recurrir a tratamientos caros o invasivos.

En definitiva, el Pack tratamiento labial Kiss Me de Mercadona ha sido uno de esos descubrimientos que me alegro muchísimo de haber hecho. Es fácil de usar, funciona de verdad y su efecto visual es tan favorecedor como llevar ácido hialurónico. Si tú también estás buscando una solución eficaz, rápida y sin complicaciones para decir adiós a los labios cortados, este pack puede ser justo lo que necesitas.