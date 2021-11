La intención de Jaime Botín de desprenderse de su 23,2% en Bankinter, para lo que mantiene contactos con Santander adelantados por OKDIARIO, ha atraído también a Abanca. La entidad gallega ha mostrado su interés en participar en un posible proceso si Botín pone a la venta esa participación y no negocia en exclusiva con Santander. Así se lo ha manifestado al banco de inversión Arcano, quien en su día presentó una propuesta a Bankinter con diferentes opciones de integración (lo que se conoce como pitch).

Según fuentes conocedoras de la situación, la entidad que preside Juan Carlos Escotet ha mantenido contactos al máximo nivel con Arcano para plantearle que, si Bankinter le selecciona para llevar adelante este posible deal, le tenga en cuenta como candidato; y que, si no lleva el proceso, Abanca podría estar interesada en contratarle para participar en la posible puja. Tanto Arcano como Abanca niegan haber mantenido contactos.

Ahora bien, esta eventual participación sólo será posible si Jaime Botín no alcanza un acuerdo con Santander o si decide abrir el proceso de venta de su participación a otros candidatos. Algo que no se descarta en los círculos financieros, pero que tiene menos urgencia -y menos presión por parte del BCE- después de que este lunes el juez decidiera que no debe ingresar en prisión, pese a haber sido condenado a tres años, debido a su estado de salud.

Un alto directivo bancario sostiene que «Santander no va a permitir nunca que Abanca se haga con Bankinter. Si hay una puja, en el último momento mejorará la oferta de Escotet». Ahora bien, otra fuente del sector añade que «lo hará, pero con un límite. Si Escotet se vuelve loco y paga una prima exagerada, Ana Botín no responderá: tiene que poder justificar la operación y el precio pagado ante sus accionistas».

Como también ha informado OKDIARIO, la firma de análisis Kepler Cheuvreux considera que Santander puede llegar a pagar una prima del 40% por Bankinter, lo que valoraría a esta entidad en 6.700 millones. Esta casa se muestra de acuerdo con el citado directivo en que Santander no puede permitirse dejar pasar Bankinter si está disponible. «Santander tiene una oportunidad de las que se presentan una vez en cada generación de hacerse con el mejor banco minorista de España. El mayor peligro es que, si Santander no va a por él, otro lo hará», como Abanca.

Abanca siempre ha querido hacer compras en España

Abanca nunca ha ocultado su interés en crecer mediante adquisiciones en España. Lo intentó en 2017 con la red de Deutsche Bank, pero su oferta se quedó lejos del precio que exigía el banco alemán (sí le compró la red en Portugal en 2019). Y, sobre todo, lanzó la famosa OPA sobre Liberbank en febrero de 2019, que fracasó debido a las exigencias que le impuso la CNMV.

Por otro lado, Bankinter se hizo el año pasado con EVO Banco, el banco digital que creó NovaCaixaGalicia antes de ser comprada por el venezolano Banesco y convertirse en Abanca, y que el FROB había vendido al fondo Apollo (que fue a quien Bankinter compró EVO por 62,1 millones).