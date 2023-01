El invierno es la época del año en la que más apetece pasar los fines de semana o las tardes en casa, bien abrigados bajo una buena manta y mientras disfrutamos de una película o serie con los nuestros. Un plan de sábado o domingo que resulta perfecto, aunque en el caso de que no tengas todavía la manta ideal para ello, no puedes dejar escapar los modelos que están arrasando ahora en uno de los supermercados más económicos que existen. Descubre a continuación, las 4 mantas de Aldi que no tienen nada que envidiar a las de Ikea.

Las mantas de Aldi que están arrasando

Si deseas poder encontrar una de las mantas de mejor calidad esta temporada, no hace falta que vayas muy lejos ya que puedes encontrar ahora en Aldi una serie de mantas, cuatro en total, que cuentan con una calidad digna de las mejores tiendas especializadas en productos para el hogar. Unas mantas de pana y sherpa de Aldi que son un éxito de ventas este invierno.

Están hechas de poliéster 100% pero con un acabado en el tejido con detalles de pana y sherpa tanto en la parte exterior como en la interior, para garantizar la comodidad y la calidez esperadas. Ideal para usar en casa o para llevar a donde quieras, y gracias a su inigualable diseño, estas mantas combinan perfectamente con muchos estilos de decoración, por lo que se han convertido en un artículo muy deseado.

Las medidas de estas mantas son de 240 x220 cm de modo que tienen un tamaño grande para cubrir tu cama de tamaño doble o para abarcar todo el sofá. Las puedes comprar además en cuatro colores disponibles: Verde, Turquesa, Azul marino, Gris.

Toda la calidad a la que nos tiene siempre acostumbrados Aldi está presente en estas mantas de pana y sherpa, y que en varios colores nos van a permitir que cada persona encuentre el tono que mejor se adapte a sus gustos. Así que sólo te queda elegir la manta del color que más te guste y comenzar a disfrutar de ella en tu casa. Compra esta original manta en tu supermercado favorito, Aldi, donde encontrarás la mejor calidad, ofertas exclusivas y variedad de productos de la forma más sencilla, ágil y segura.

Su precio resulta además muy económico ya que se trata de una manta a la que le vas a poder sacar partido durante años. Cuestan 29,99 euros por lo que no tardes en ir a por ella antes de que se agote.