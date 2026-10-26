Superioridad Real

El Real Madrid ganó el Clásico al Barcelona en el Camp Nou y Marcos López da las claves del triunfo del equipo de Mourinho en su sección OKSCOUTING. El conjunto blanco fue superior y así lo demostró sobre un Barça al que anuló tras un gran planteamiento del entrenador portugués. Marcos López analiza este Clásico que aprieta la clasificación de la Liga.