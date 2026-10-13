Casillas aprovecha que el Fulham es último de la Premier para acordarse de Arbeloa: «Un telediario»

Iker Casillas sigue de cerca el camino de Álvaro Arbeloa por la Premier. El ex portero reaccionó a la nueva derrota del Fulham y, ante la delicada situación del entrenador en Inglaterra, quiso hurgar en la herida con un mensaje en sus redes sociales para tensar la relación entre ambos, que en su día compartieron vestuario en el Real Madrid.

Arbeloa sufrió una dolorosa remontada ante el Ipswich fuera de casa. Rozó con los dedos ganar por primera vez en liga, pero el nuevo palo ha hecho que su continuidad en el fútbol inglés penda de un hilo. De hecho, la tensión se palpó en rueda de prensa cuando el español se enzarzó en rueda de prensa con un periodista: «Nunca me preocupo por mi puesto y no tengo miedo. Quizás no me conozcan, pero jugué en el mejor equipo del mundo. He entrenado al mejor equipo del mundo», explicó Álvaro.

Es porque Casillas aprovechó la ocasión para burlarse: «Un telediario». Una referencia al hecho de que Arbeloa no haya dado con la tecla para que funcione su estilo de juego en el Fulham. Solo ha ganado a dos rivales de divisiones inferiores en la EFL Cup y son últimos en la clasificación con tan solo dos puntos de 18 posibles. Aunque solo necesita dos para poder salir de la zona roja que marca el Sunderland, la prensa británica azota contra el futuro de Álvaro.

Horas antes, Casillas había sido aún más enigmático: «No funciona» y «Algo ha cambiado». Lo que pone un misterio total a que todo se trata de una forma de recalcar un proyecto que se tambalea después de apenas unos meses desde que Arbeloa abandonó el club blanco para afrontar su primer proyecto en la liga más exigente del mundo. Álvaro sigue confiando en César Palacios, Gonzalo y compañía para reconducir su situación y responder al exguardameta.