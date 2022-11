El zasca de Alonso a Ocon en su último Gran Premio con Alpine

Fernando Alonso se despide en este Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 de Alpine tras dos años en los que las cosas no han ido como él hubiera querido, especialmente por el rendimiento de su monoplaza. Se marcha con ganas de comenzar su nueva aventura con Aston Martin no sin antes dejar un zasca de manual a su compañero Esteban Ocon, con el que su relación no ha sido todo lo positiva que hubiera deseado tampoco.

Ha sido durante un acto en el Gran Premio de Abu Dhabi cuando se dio este nuevo encontronazo verbal entre Alonso y Ocon. El español se encontraba hablando de cara al público con muchos aficionados que aplaudían a ambos pilotos de Alpine. Fue en ese momento cuando Fernando dijo que iba «a extrañar a todos» en estas últimas horas como piloto de la escudería francesa con la que tantos buenos momentos ha vivido. Ocon, en otro mal gesto con el español, decía en un momento muy inoportuno y delante de los aficionados de Alpine: «Pensé que dijiste que no podías esperar para irte».

El comentario del francés está completamente fuera de lugar, inapropiado y reflejando una vez más una batalla personal con el español cuando éste siempre le ha apoyado, especialmente a nivel deportivo, sobre el asfalto. Pero el asturiano, si de algo va sobrado, es de clase. Ante la frase de Ocon, Alonso responde: «Sí, no puedo esperar para irme, espero que el próximo año tenga un coche más competitivo».

Alonso evidentemente hacía alusión a que extrañaría a tanto valor humano dentro de Alpine, algo que está completamente desligado a que esta etapa en la escudería no haya sido cómoda, con un coche que no estuvo al nivel que se le prometió, pese a muchas promesas, prácticamente todas incumplidas. El asturiano está ansioso por comenzar este nuevo proyecto en Aston Martin donde espera poder luchar por algo más serio que esta temporada.

El zasca de Alonso a Ocon deja en evidencia al francés y también a Alpine, que a la hora de la verdad defendió a un piloto que tampoco está dando un rendimiento diferencial con un coche que siempre ofrece mejoras más palpables que el del español.

De hecho, Fernando Alonso tiene aún opciones de acabar por delante de Ocon en el Mundial. En estos momentos el piloto francés tiene 86 puntos por los 81 que acumula el español, que ha ido recortando punto a punto a su compañero desde el Gran Premio de Bélgica, tras el parón, cuando mejor rendimiento ha ofrecido Alonso.

Para que Alonso acabe por delante de Ocon en el Mundial, el asturiano tiene que sumar seis puntos más. Si Alonso logra reinar en Abu Dhabi, da igual lo que haga su compañero. Si fuera segundo, tendría que ser cuarto o peor; tercero, sexto o peor; cuarto, séptimo o peor; quinto, octavo o peor; sexto, noveno o peor; y por último si queda séptimo Fernando Alonso, Ocon tendría que ser undécimo o peor.