Xavi: «La renovación está hecha desde hace días y se anunciará en breve»

Xavi Hernández compareció un día más en rueda de prensa en la previa del Barcelona-Celta de Vigo de Liga que se disputará este sábado a las 18:30 horas de la tarde en el Estadio Olímpico de Montjuic. El técnico español habló sobre toda la actualidad que rodea al equipo tras las dos últimas goleadas ante el Betis y el Amberes en el debut en la Champions League.

En primer lugar, el técnico español fue preguntado por Montjuic, por su nueva casa y por el hecho de no haber perdido todavía: «Para nosotros es algo muy importante. Nos sentimos como en casa aunque no sea el Camp Nou. El ambiente que se está generando es muy bueno y nos hace sentir cómodos. Hemos ganado dos de los tres partidos con mucha solvencia. Esperamos conseguir una nueva victoria ante nuestra afición, que está de ’10’».

Sobre su renovación, Xavi anunció que se anunciará en breve: «La renovación está acordada desde hace días y se anunciará en breve. Ya dije que estaba hecha. Se anunciará pronto. No se cuándo, pero pronto».

La plantilla ha mejorado considerablemente en las últimas semanas y así lo confirma el técnico español: «Hemos mejorado el nivel de la plantilla con fichajes como los de Gündogan o Cancelo y los futbolistas que llevan dos años con nosotros ya conocen más y mejor los automatismos. Es una mezcla de todo».

«Llegamos en un momento muy difícil, con unas circunstancias deportivas, económicas y psicológicas muy difíciles. Se ha trabajado muy bien desde la presidencia hasta la dirección deportiva. Es un proceso de construcción y formación, pero estamos compitiendo y realizando buenos partidos. Esta debe ser la temporada de la confirmación en cuanto al juego y los resultados», decía Xavi Hernández sobre la situación de la que viene el equipo.

A nivel personal, Xavi reitera su gran momento: «Yo, personalmente, me siento con mucha confianza. Me noto fuerte en este sentido. El ‘staff’ está agradecido y los jugadores están disfrutando. Estamos en buena línea, pero no podemos dejar de tener humildad y seguir trabajando».

Joao Félix

«Joao nos viene muy bien por su dinamismo en ataque. Entre líneas puede ser un centrocampista más. No solo Lewandowski se beneficia de él, también el resto de la plantilla. Gavi, Gündogan, Oriol Romeu… Hay muchos futbolistas a un nivel alto y esto es muy bueno para el grupo».

Respecto a los objetivos de la temporada, Xavi no quiere anticipar cosas: «No voy a ganar nada diciendo que puede ser una gran temporada. Esto va de competir cada tres días e ir paso a paso. Llevamos dos partidos excelentes y, ahora, el objetivo principal es mantener el nivel de juego y resultados. No sirve de nada hacer pronósticos».

Presionar al Madrid

El Real Madrid se enfrenta al Atlético y el Barcelona busca meter presión: «Siempre es importante estar arriba de la clasificación. Ahora mismo no somos líderes. Si ganamos mañana, pondremos presión al Real Madrid. Lo más importante es lo que depende de nosotros, que básicamente consiste en seguir trabajando para dar continuidad a las buenas sensaciones».

«Estamos en contacto permanente con los médicos de Brasil. Vamos a ver. Bojan será el que se encargará, a partir de ahora, de hacer un seguimiento de futbolistas cedidos o con opciones de recompra», comentó sobre la lesión de Vitor Roque.

¿Pediría Xavi la compra de Joao Félix?: «Es pronto. Vamos a ver, esto puede dar muchas vueltas. Estamos encantado de cómo ha venido Joao Félix. Veo a Cancelo en la misma situación. Están disfrutando y nos están ayudando mucho. En el mundo del fútbol todo puede cambiar en un día, pero espero que sigan así hasta el final de la temporada».

Futuro en el Barça

«15 años lo veo complicado. Esto es el Barça y la exigencia es terrible. Ha habido momentos en los que he disfrutado una barbaridad, pero también ha habido otros en los que he sufrido. Esto es una montaña rusa. Ahora mismo estoy muy feliz y siento que el club confía en mí, pero dudo que pueda estar 15 años».

Sobre mandar mensajes reivindicativos: «No soy de mandar mensajes. Respeto a todo el mundo, incluso a los que esperaban que me fuera mal. Solo hemos ganado una Liga y una Supercopa, este año queremos ganar más títulos. Lograrlo es muy difícil, y más en este país contra el Real Madrid, el Atlético y otros equipos muy potentes».

El técnico anunció que habrá rotaciones: «Hay jugadores que han participado muchos minutos y otros que tienen un estado de forma excelente y difícilmente rotarán. Como mínimo, intentaremos rotar a dos futbolistas por partido. Tendremos en cuenta muchas circunstancias a la hora de tomar decisiones».

Araujo regresa a la convocatoria tras un mes de lesión: «Está muy feliz. Su espíritu es clave para el equipo. La sensación que tenemos cuando juega es de máxima seguridad».

Por último, fue preguntado por Pedri y cómo avanza su recuperación. El técnico anunció que el canario esta haciendo un gran trabajo, pero «sus sensaciones mandarán como dijimos en el comunicado».