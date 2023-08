Xavi quiere a Dani Olmo por Dembélé

Xavi Hernández asume la inminente marcha de Ousmane Dembélé al PSG, pero exige al Barcelona el fichaje de otro extremo que pueda llenar el enorme vacío que deja el francés en el equipo azulgrana. El preferido del técnico de Tarrasa es Dani Olmo, canterano del Barça que renovó hace dos meses con el Red Bull Leipzig hasta 2027 y que tiene una cláusula de 60 millones de euros.

«Está claro que la marcha de Dembélé nos debilita», comentaba entre la decepción y la resignación el propio Xavi Hernández una vez que se confirmó su marcha, a falta de oficialidad. «Estoy decepcionado con Dembélé, pero es simple: me vino con que tenía una propuesta del PSG. Que quería marchar, que ha hablado con Luis Enrique, con Nasser y que tiene una propuesta con la que no podemos competir. Le hemos preguntado el motivo y no ha sabido responder», aseguró el técnico del Barcelona.

Xavi Hernández sabe que el Barcelona necesita reforzarse y que el vacío que deja Dembélé es enorme. Por eso ha pedido al club un esfuerzo para fichar a un extremo que genere desborde y que tenga gol. Aunque Mateo Alemany prefiere la opción del belga Carrasco, que resulta más económica, el futbolista que más gusta al entrenador azulgrana es Dani Olmo, un canterano de La Masía que ya ha estado en varias ocasiones muy cerca de volver al Barcelona.

Dani Olmo quiere volver

El pasado mes de enero, justo después del Mundial de Qatar, el Barcelona tanteó la incorporación de Dani Olmo, ya que entonces le quedaban seis meses para terminar contrato. «Quiero volver alguna vez a España y el Barcelona siempre será un hogar para mí», señaló entonces el internacional español. Sin embargo, las dificultades económicas del club azulgrana impidieron la operación y al final el futbolista acabó renovando hace un par de meses con el Red Bull Leipzig hasta 2027.

Ahora la salida de Dembélé vuelve a colocar a Dani Olmo en la órbita azulgrana. Su cláusula liberatoria es de 60 millones, una cifra asequible para muchos clubes, pero no para el Barcelona, que necesitaría sentarse a negociar con el Leipzig para conseguir una rebaja en el precio. Para el equipo emblema de la Red Bull el dinero no es un problema y no están dispuestos a poner fácil la salida de un jugador intocable para el técnico Marco Rose.