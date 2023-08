El PSG activa la cláusula de Dembélé y pone en marcha la cuenta atrás para su fichaje

El desenlace del fichaje de Ousmane Dembélé por el Paris Saint Germain ha activado su cuenta atrás. Pese a que las informaciones iniciales apuntaban a que PSG y Barça negociarían una nuevo precio y se obviarían los 50 millones de euros que se estipulaba en su última renovación, la carta enviada por el jugador francés al conjunto culé activa precisamente su cláusula y fijaba su precio de salida en 50 millones. La cuenta atrás está activada; en un plazo de cinco días, el desenlace.

El Barça está obligado a negociar con el PSG la salida de Dembélé, así estaba estipulado en el contrato que firmó a la baja el extremo el pasado verano y que fijaba su salida en 50 millones de euros, de los cuales 25 irían para el jugador y el resto para el club, la mitad. La cláusula quedó activada en el mismo momento en que Dembélé mandó la carta a los directivos del Barcelona y se habilitó una franja de cinco días para resolver la situación.

En este plazo, que asegura que Dembélé se marchará al PSG, el Barça podrá negociar algún tipo de mejora en las condiciones como así parece que desea el jugador francés, aunque el PSG puede resolver la situación abonando esos 50 millones de euros, no está obligado a otra cosa. El club culé intentará mejorar ese escaso beneficio que obtendrá de la salida de un jugador que costó 105 millones más 45 en variables en el momento de la salida de Neymar.

En cualquier caso, pese a que el PSG y Dembélé ya han solicitado la activación de la cláusula de su contrato y en un lapso de cinco días debe estar todo cerrado y con el jugador en París, el Barcelona aún tiene margen de mejora en sus condiciones. Las conversaciones están en marcha y el club blaugrana buscará cualquier tipo de compensación beneficiosa, formalizando la operación como un traspaso y mejorando las condiciones, según informa L’Equipe.

Esta situación también supone ventajas para el PSG, que podría en caso de traspaso negociar los métodos de pago, fraccionando la operación o incluso incluyendo algún jugador para abaratar los costes –aunque no ha trascendido ningún nombre–. En cualquier caso, la operación se puede saldar en cualquier momento por los 50 millones que estipula su cláusula, por lo que el movimiento, de no haber acuerdo con el Barça, no corre peligro para los intereses de los parisinos. Esta semana Dembélé tomará un avión rumbo a París para vestir los colores del PSG.