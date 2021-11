Xavi Hernández concedió su primera rueda de prensa como entrenador del Barcelona previa a un partido liguero. Este sábado debuta en un derbi catalán en el Camp Nou ante el Espanyol, un partido más que especial para él. El nuevo técnico blaugrana dejó claras de nuevo sus líneas maestras y las intenciones para este primer partido. Destacó la mentalidad positiva y ganadora que quiere inculcar a sus jugadores para revertir una situación que calificó como difícil.

Tema anímico

«Las dos cosas son importantes. El tema anímico hay que controlarlo, hay que controlar el carácter, habrá nervios. Les he dicho que estén tranquilos, que confió en ellos. Tenemos que competir, es un gran Espanyol con un buen entrenador. Tenemos que controlar todo del partido, técnico, táctico. Tenemos mucha ilusión de empezar bien. Creo que lo que he visto en los entrenamientos es positivo. El talento lo tenemos, tenemos jugadores jóvenes, con muchas ganas e ilusión. El positivismo que se ha generado debe retornar en resultados empezando por mañana».

Estilo de juego

«Nuestra idea es implantar nuestro nivel. al final no he tenido muchos días con todos. Conozcamos a los jugadores, en un tema de mentalidad, de actitud, de fuerza, sacrificio y a partir de ahora la calidad surge. Todos en una, ser un equipo y comenzar a ganar, son tres puntos importantes. El Camp Nou no debe fallar».

Urgencias en la clasificación

«Son muchas cosas, evidentemente lo que intentamos es que una sea consecuencia de la otra. Intentaremos tener la pelota, crear oportunidades, no especular, jugar con el contrario y así es más fácil llegar a los tres puntos. No podemos fallar, tenemos urgencias en la clasificación. Esta es nuestra realidad. Los jugadores están iniciando un proyecto, tenemos que intentar plasmar nuestra idea de juega para plasmar nuestro juego».

Presencia de filiales

«Vamos a ver, entrenamos ahora después de la rueda de prensa. No tengo decidido el once, valoro mucho el entrenamiento, como están en el entrenamiento. Mis sensaciones son buenas con los jóvenes. No tenemos ni a Ansu, ni Dembélé, ni a Martin ni al Kun. Tendré que tirar de gente joven. Los he visto en el Barça B el pasado domingo, alguna sorpresa puede haber pero no lo tengo decido. Hoy veré el entreno y decidiremos».

Sobre las normas

«Yo también tengo mucha vida, todos tenemos vida, es una normativa de convivencia. Es fundamental para un grupo, en este caso el Barça. No he tenido ni que ser sargento ni ser nada. Es un tema de orden más que disciplina. Ya lo dije, cuando tuvimos esto fue bien. La convivencia está yendo bien, somos una piña. Se ha dado mucha importancia a las normas. No hace falta gritar ni ser un sargento».

Dani Alves

«Fue entre todos. El presidente me lo comentó. Le di una vuelta, le conozco perfectamente. Dani va a sumar en todo, le conozco bien, es positivo, ganador, transmite carácter, tiene alma. Luego dentro del campo lo hemos visto jugar. Hemos visto sus últimos partidos. Ha pasado una revisión y está fantástico. Nos va a sumar, asociativamente es de los mejores que he visto como futbolista. Su experiencia, su carácter ganador y positivo. La pena es que no le podemos hacer jugar hasta enero».

Anteriores entrenadores

«Ya lo dije en la presentación que no puedo hablar de lo ocurrido, veo en los entrenos un ritmo alto, buena actitud, predisposición, nos gusta lo que vemos. Tenemos que ser familia, una piña. Estoy satisfecho. Lógicamente nos van a valorar por los resultados. En el entreno diario, muy bien y positivo. Creo que esto se contagia en la competición. Las cosas que estamos viendo funcionan y mañana a competir y ganar los tres puntos».

Mentalidad

«Vamos a ver, esto es una incógnita. Nosotros intentamos, hemos sido pesados con el grupo, en todo, debemos serlo. Mañana competimos y espero que mañana se puedan ver cosas, en el juego, en lo táctico, tema psicológico… sobre todo en el resultado, pero estamos para eso. Intentamos que la vía sea la de jugar bien al fútbol, tener la pelota, no especular, que se van cosas mañana pero lo que valoráis es el resultado».

Su primer partido

«Estoy muy tranquilo, positivo. Soy un poco así, positivo, contento, ilusionado. Me hace mucha ilusión estar en mi casa. Con ganas de que empiece. Estoy menos nervioso que cuando era futbolista. Lo más difícil es ser futbolista y hacer cosas en el campo. ahora es transmitir la idea, muy confianza de que puede salir bien. Viendo al equipo, las sensaciones son buenas».

Sorprendido con la plantilla

«Lógicamente el talento de la plantilla. Haces cualquier tarea de salida de balón, presión, líneas de pase. Venimos de donde venimos y el talento se nota. Lo cogen rápido, tiene intención y predisposición. La intensidad nos ha sorprendido, las ganas de hacerlo bien. Positivos y contentos. Hemos ido hablando con todos individualmente, colectivamente, por líneas. Le hemos dado la brasa estos días pero es necesario para competir mañana».

Camp Nou

«Es positivo. Es muy importante vencer en casa. Cuando van las cosas mal, que la afición tire del campo. Los jugadores se sienten mal porque las cosas no funcionan. Van a recuperar sensaciones y eso es lo más importante. Es difícil ser jugador del Barça, jugar un derbi. La presión es para nosotros, no para los jugadores. Los jugadores deben estar protegidos y que puedan rendir».

Los resultados

«El objetivo es ir ganando, lógicamente no estamos en la mejor posición, no estamos clasificados en Champions, se puede quedar eliminado perfectamente. El objetivo es ser positivos, tratar de ganar e ir escalando. El Barcelona pelea por los títulos. No empezamos de cero, el staff, que vean que tienen talento y que no es la posición que se merece el Barça. Vamos a ver hasta dónde llegamos».

Gavi

«Es un buen comodín. Puede jugar de extremo, interior, incluso de pivote. Es un perfil muy completo. Tiene buenas condiciones en ataque, en defensa, tiene uno contra uno. Es muy versátil e importante para nosotros. Es joven pero ya es una realidad. Lo necesitamos. Es importante, de presente y futuro».

Las normas

«No lo sé si lo necesitaba pero yo lo he vivido y cuando ha estado este orden ha ido bien. No sé cómo se trabajaba antes y no me interesa mucho. vamos a tirar por ahí, sin más. Es un tema de orden y organización, ser familia, actitud, respeto, sacrificio.. No debe faltar en el Barça».

Derbi catalán

«Es un extra. Es un derbi, nos ha pasado toda la vida. Todos lo recordamos. Es especial para el jugador, sobre todo para el de la casa. Es un extra de motivación. Esta es la actitud, positiva».

Gestionar las derrotas

«Esperemos que la derrota tarde en llegar. Pienso en positivo, pienso en mañana, los tres puntos. Estoy preparando al equipo psicológicamente, controlando todos los detalles para que todo vaya bien. Las derrotas ya se llevaron lo mejor posible. Seguro que llegarán».

Memphis

«Memphis es un jugador muy importante para nosotros. Es un jugador que necesita sentirse partícipe con la pelota. Es capaz de generar ocasiones solo. En estrategia es importante. Es un jugador que puede marcar muchas diferencias. Es un jugador versátil, se puede adaptar a varias posiciones. Es uno de los goleadores del equipo. Necesitamos que llegue al área y tenga ocasiones».

Todos empiezan de cero

«Todos los jugadores empezaremos de cero. Necesitamos a todos los futbolistas para estar preparados para el minuto cero. Ya entren en el 45′, en el 60′ o en el 80′. Sea Luuk o el que sea.

Su padre, referencia

«Mi padre claro que es una referencia. Mi padre es una referencia en todo en la vida. Los valores que nos ha inculcado en todo. Ahora hablamos casi a diario. Él es muy culé, mi madre también. Con muchas ganas de que empiece bien. Todo. Hay presión añadida. Mucha responsabilidad, creo que lo llevamos todos con naturalidad».

Llamamiento a la afición

«Desde aquí hacer una llamamiento a la afición. Necesitamos que respalden al futbolista, que animen, nos vamos a entregar en el campo. Por tema de actitud, sacrificio y esfuerzo no será. Lo vamos a dar tado. Necesitamos que se animen y vengan. Que aplaudan. Somos el Barça y tenemos que estar muy muy unidos».

Coutinho

«Coutinho puede jugar en varias posiciones. Tenemos que recuperar su confianza. Es un jugador que puede ser muy importante, para el equipo y el club. Nos ayudará mucho, tiene talento innato. Puede hacer gol, atacar el área y él debe ser eso. A mí me agrada personalmente. Va a depender ya de un tema anímico El talento lo tiene. Tiene que recuperarse anímicamente si todo va bien tendrá minutos».

De Jong

«Todos tiene que ser importantes. Necesitamos a todos. Valoramos el entrenamiento, las circunstancia anímica. Cada persona es un mundo, según como se sientan. Físicamente, tácticamente. Cómo trabajan en el campo. Frenkie es un jugador que debe ser muy muy importante para nosotros. Debe trascender en ataque y defensa. Es un futbolista que por condiciones debe marcar diferencias. Valoraremos todo. Son muchos aspectos a valorar».

Fichar en enero

«No hay ningún cambio. Hemos incorporado solo a Dani. Para todos es importante. Mateu se refirió a día de hoy. Para el mercado quedan días. Vamos a ver el rendimiento en el mes y medio que queda y luego valoraremos. Estamos en total sintonía con todos, vamos a decidir dentro de un mes y medio».

«Culé de toda la vida»

«Ahora soy yo al que le toca decidir, estoy aquí para tomar decisiones. Creo que va a ir bien, lo voy a dar todo para que vaya bien. Yo soy del Barça, esto no me lo van a quitar. Quiero que funcione, soy culé de toda la vida y voy a intentar que esto funcione. Tenemos que dar más del 100% para que esto funcione. Nos debemos a mucha gente y no le debemos fallar. Sobre todo en los valores. Ya dependemos de un resultado y de un oponente en el tema futbolístico. El tema valores ya les he transmitido que no puede fallar para el público, incluso cuando perdemos».

Espanyol

«Lo hemos preparado en todos los aspectos. Vamos a trabajar un poco más. El Espanyol es un buen equipo, muy trabajado. Y puede trabajar en presión alta, se puede poner en bloque bajo, es solidario, capaz de salir en transición… Tiene poderío físico. Han tenido tiempo para preparar el partido. Será difícil, complicado, con presión y ritmo. Nos preparamos para competir bien».