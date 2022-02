Xavi Hernández compareció en la previa del encuentro entre el Valencia y el Barça en Mestalla de esta vigésimo quinta jornada de la Liga Santander. El egarense analizó en qué situación llega su equipo tras los dos últimos empates ante Espanyol y Nápoles en Liga y dieciseisavos de la Europa League. Tiene bajas importantes en defensa, con las sanciones de Piqué y Dani Alves, y la lesión de Ronald Araujo, al que no descartó. Volvió a incidir en que, para él, sería interesante que los partidos se jueguen en tiempo real.

Ritmo e interrupciones del Valencia

«Debemos impulsar mucho ritmo, circulación alta, intentaremos que no interrumpa. El Valencia es intenso, Bordalás en un gran interesante. No es nuestro estilo pero ahí está. Tiene intensidad, ritmo e intensidad. Ganan muchos duelos. Se espera un partido duro, intenso, de muchos duelos y agresivo. Es un campo difícil y un rival rocoso. Intentaremos impulsar nuestro estilo».

No descarta a Araujo

«Somos optimistas con él. Es un gran profesional y somos optimistas para que esté. Igual está».

Sergi Roberto

«Sergi es un jugador que debe seguir en el club. Ya es un tema del club, su representante y él. yo contaría con él, claro que sí. Ya depende de las circunstancias del club. A nivel futbolístico no hay dudas que debe ser importante para el fútbol del Barça».

Insiste en el tiempo real de los partidos

«Cada uno juega con las circunstancias y normas que el fútbol tiene. Una buena solución sería con tiempo real, lo veo con una fantástica solución. Así se acaban las pérdidas de tiempo, fingir lesiones… con el resultado está bien, es lícito. Lo encuentro una trampa perder tiempo, que sea jugando al fútbol. Es lícito que pierda córner en el córner. Es mi opinión, así iríamos mejor. No creo que haya otro deporte así, sería muy bueno y justo ver un fútbol más justo. No hablaba del Valencia, Bordalás me parece un gran entrenador. Ahí está el rendimiento que saca».

Propuesta del Valencia

«Me gusta su intensidad, los duelos, cómo imprime carácter a sus equipos. Ellos juegan más directo, trabajan segundos balones. Es diferente. Me gusta la intensidad, el ritmo, la agresividad bien entendida. Me parece un entrenador interesante, diferente a lo que trabajamos nosotros. Es muy bueno. Les imprime su personalidad».

Importante en Mestalla

«Cada partido es una final para nosotros. El objetivo es estar entre los cuatro primeros y mañana es una final. Cada partido lo es. Estamos con urgencias en la clasificación y para nosotros tenemos que prepararlo de la mejor forma. Analizar cómo le podemos hacer daño, cómo defenderlos… Es fundamental los tres puntos de mañana».

Ferran

«Hablamos con él. Confianza absoluta con él. Es un jugador grandioso. Es joven, hay que creer en él. Tengo confianza ciega en él. De ahí su fichaje. Marcará diferencias. Lo hará en el Barça. Por capacidad no será. Es cuestión de entrenar y entrenar, a nivel general. Ferran va a marcar goles y diferentes para el equipo».

De Jong

«Es un jugadorazo y nos está ayudando mucho. Ha dado un paso al frente. Es otro jugador, más dinámico. Tuvo molestias que no le dejaron jugar bien. Ahora se le ve cómodo, no pierde balones, llega al área… Es un jugador para marcar diferencias y que está a gusto en el Barça. Hay partidos en los que roto pero él debe ser importante. Está a un buen nivel. Él es muy autoexigente. Es un gran profesional. Seguirá mejorando pero ya es muy importante para el equipo. Como central sería una emergencia, pero no sería la primera opción. Es un centrocampista puro. Se podría adaptar, es un comodín muy bueno».

Sensaciones tras el empate ante el Nápoles

«Les dije que hicimos un gran partido, que faltó eficacia, pero bien. Contento por el trabajo, el juego la intensidad, las llegadas, nos faltó concretar. Fue un buen partido, intentaremos estar al nivel. El Valencia es un gran equipo y llegará cedido en casa. Tenemos una prueba de fuego importante».

Ilaix Moriba

«La gente puede cometer errores de marcha del mejor club del mundo. Es un futbolista completo, físico y técnicamente. No ha jugado en su club y ahora tiene otra oportunidad de demostrar en el Valencia. Es una lastima que decidiera marchar del club.

Mejora del equipo

«No en los resultados, porque no lo conseguimos. Creo que hemos mejorado en el juego, creamos ocasiones, tenemos más control del juego, sabemos mejor cómo atacar. Faltó en los primeros partidos pero es una evidencia que hemos mejorado. Tenemos que seguir mejorando, estamos en el buen camino. Lo creo».

Dembélé

«Podría ser verle titular. Es uno más. No es noticia ya, convirtió pitos en aplausos. Es uno más y cuando sea conveniente jugará. Crea ocasiones, es dinámico, llega al área. Nos ayudará mucho».

Memphis

«Le estamos esperando. Ha tenido una lesión completa, con recaída, pero está a punto. Si no es mañana, puede ser para Nápoles o el Athletic. Será la definitiva. Nos ayudará mucho. Tiene último pase, gol, llega bien al área. Otro más para la causa».

Pedri

«Intentaremos que no sienta la fatiga, repartir minutos y que el equipo no lo note. Necesita también descanso, dosificar minutos. Intentaremos cuidarlo. Está a un nivel alto. Hizo un partidazo el otro día. es joven y vuelve de lesión, debemos cuidarlo como a todos».

Luuk de Jong

«La confianza es una variable que te cambia todo. Lleva cinco goles con nosotros en el cargo y está rindiendo muy bien. Es fundamental cuidarse y entrenar bien, y en eso es un ejemplo. Cuando le hemos necesitado, ha rendido. Es una garantía cuando juega, tiene talento para rematar y llegar al área».