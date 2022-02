El Barça-Nápoles no estuvo exento de polémica en el empate a uno que resolvieron tras los primeros 90 minutos de esta ida de los dieciseisavos de final de la Europa League. Los culés no pudieron pasar del empate ante los italianos en el Camp Nou y la comparecencia posterior de Xavi Hernández estuvo cargada de justificaciones, tantas que se animó a pedir dos cambios en el reglamento: que todas las manos sean consideradas faltas y que se juegue a tiempo real, efectivo, y no a 90 minutos de corrido.

El entrenador egarense, como es habitual en su ruedas de prensa, barrió para su lado para justificar, en parte, lo sucedido en el Camp Nou ante el Nápoles. La acción con la que el los culés igualarían el partido fue cuanto menos controvertida. Nadie vio nada excepto el VAR en una jugada en la Juan Jesús toca levemente la pelota con la mano ante un centro de Adama. Casi no desvía la pelota, pero le valió a Ferran Torres para redimirse. Fue muy discutida por los italianos, que no daban crédito a la pena máxima que le era concedida al equipo culé. Reclamaciones aparte, el colegiado Istvan Kovacs no dudó en señalar los once metros.

A Xavi le pareció oportuno tras el partido pedir cambios en el reglamento que, en esta ocasión le venían más que bien dado cómo fluyó su equipo en su debut en la Europa League. Cuestionado por la norma que dicta en estos momentos en torno a las manos, el egarense dejaba claro «no me gusta» ya que «bajo mi punto de vista deberían pitarse todas las manos, igual que en el baloncesto se pitan los pie». Era el ejemplo que ponía para apostar por cambios en la normativa vigente tras ser beneficiado por una pena máxima por manos casi imperceptible.

Pero ahí no quedó la cosa, Xavi también se lanzó a por otro cambio en el reglamento a tenor de las pérdidas de tiempo que, a su juicio, acometió el Nápoles en el tramo final para preservar el empate a uno para la vuelta en el Diego Armando Maradona. El egarense defendió la posibilidad de que el fútbol, al igual que otros deportes de equipo, tuvieran tiempo efectivo o real y no todo de corrido como es actualmente, con 90 minutos que no diferencia entre pérdidas de tiempo y juego real. Otros deportes como baloncesto o balonmano se rigen así.

«Haría tiempo efectivo, se acabaría con la simulación, la pérdida de tiempo… Se acabaría con los debates y la trampa. Esto no es picardía, es hacer el crápula», entonaba Xavi, que no considera morales según qué acciones sobre el terreno de juego cuando van en su contra, como fue en este caso las pérdidas de tiempo de los napolitanos para que se jugara el menor tiempo posible en el tramo final de la segunda parte, cuando los culés apretaban.

El egarense parecía especialmente molesto con este aspecto: «No hay prácticamente ningún deporte en tiempo real. Si tienes que perder tiempo, haz como el Lobo Carrasco, que iba al córner». Como solución daba la posibilidad de que se jugara un tiempo real de en torno a 30-32 minutos de tiempo real por parte y no los 45 minutos de corrido que se disputan desde hace décadas en el mundo del fútbol. Concretamente en el balonmano, son 30 minutos por cada parte. El básket, dividido en cuartos, se disputan 10 por cada uno de ellos.

Paradójicamente, recientemente salía a la luz un estudio del CIES en el que se establecían que, de media, se disputaban entre 55 y 63 minutos de tiempo real por partido en las 36 ligas europeas que habían analizado desde la temporada 18/19. La media de la Liga Santander está en 58:36, mientras que la Seria A en 61:35.